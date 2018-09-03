ФСИН выявила 42 случая превышения полномочий своих сотрудников по отношению к заключенным
Таковы итоги проверок, проведенных после публикации скандального видео с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1.
ФСИН выявила больше 40 случаев недостойного поведения своих сотрудников, и теперь следствию предстоит дать свою оценку этим инцидентам. По словам главы ведомства Валерия Максименко, речь идет о превышении полномочий и унижении достоинства заключенных. Он подчеркнул, что ФСИН не скрывает эти факты, и «работа идет». Также Максименко отметил, что один из выявленных случаев – это появившееся затем в «Новой газете» второе видео об издевательствах в ярославской колонии.
Что касается проверки, проведенной конкретно в этом учреждении, то ей Максименко остался недоволен. Ее результаты отменили, была назначена новая проверка, но на сей раз в отношении тех, кто проводил предыдущую, а также руководства управления ФСИН по Ярославской области. Глава ведомства также напомнил, что все сотрудники ярославской ИК-1, которые попали на скандальное видео, были уволены. Большая часть из них находится под следствием.
Для предотвращения издевательств над заключенными во ФСИН пообещали закупить неотключаемые видеорегистраторы, а также создать систему тотального видеоохвата всех помещений в колониях и СИЗО.
Комментарии4
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rom8883 03 сентября 2018 | 11:12
ФСИН не выявил, что пытки производились по его указанию?
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 11:15
До выявления издевательств все сотрудники ФСИН были уверены, что "права" и "заключенный" понятия несовместимые.
henry52 03 сентября 2018 | 11:22
"ФСИН выявила 42 случая превышения полномочий своих сотрудников по отношению к заключенным"
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Это видимо за 1 час и в одной камере...
polsan 03 сентября 2018 | 11:22
Если человека бьют и пытают это разве превышение полномочий?!
"Выявили" то, что уже невозможно скрыть!