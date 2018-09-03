"ФСИН выявила 42 случая превышения полномочий своих сотрудников по отношению к заключенным"

Таковы итоги проверок, проведенных после публикации скандального видео с избиением заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1.

ФСИН выявила больше 40 случаев недостойного поведения своих сотрудников, и теперь следствию предстоит дать свою оценку этим инцидентам. По словам главы ведомства Валерия Максименко, речь идет о превышении полномочий и унижении достоинства заключенных. Он подчеркнул, что ФСИН не скрывает эти факты, и «работа идет». Также Максименко отметил, что один из выявленных случаев – это появившееся затем в «Новой газете» второе видео об издевательствах в ярославской колонии.

Что касается проверки, проведенной конкретно в этом учреждении, то ей Максименко остался недоволен. Ее результаты отменили, была назначена новая проверка, но на сей раз в отношении тех, кто проводил предыдущую, а также руководства управления ФСИН по Ярославской области. Глава ведомства также напомнил, что все сотрудники ярославской ИК-1, которые попали на скандальное видео, были уволены. Большая часть из них находится под следствием.

Для предотвращения издевательств над заключенными во ФСИН пообещали закупить неотключаемые видеорегистраторы, а также создать систему тотального видеоохвата всех помещений в колониях и СИЗО.