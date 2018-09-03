Первая тренерская отставка состоялась в российском футбольном чемпионате

Игорь Ледяхов ушел со своего поста в клубе «Ахмат».

Ледяхов, которого назначили только в мае, поступил нетривиально. После победы «Ахмата» над «Уфой» со счетом 2:1 объявил о том, что он покидает свой пост, хотя к этому ничто не располагало, поскольку «Ахмат» находится на вполне приемлемом 9-ом месте в таблице. О причинах такого решения ничего не говорится. Глава республики Рамзан Кадыров успокоил болельщиков, сказав, что новый тренер будет назначен в самое ближайшее время. В дерби двух столиц «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 0:0. «Енисей» и «Арсенал», как и лидеры, голов не забили. Московское «Динамо» остановило «Оренбург», который в случае победы мог подняться на третье место, но уступил 0:2. Мячи забили Евгений Марков и Евгений Луценко. На трибунах во время игры возникла потасовка. Публике не понравился баннер в поддержку махачкалинского «Анжи», у которого серьезные финансовые проблемы.

В чемпионате России наступает перерыв, связанный с играми сборной. Российская команда 7 сентября сыграет первый матч в новом турнире, который называется Лига наций. Россияне встретятся с командой Турции.