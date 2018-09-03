Бразилия осталась без крупнейшего в стране музея

В результате пожара сгорели более 20 миллионов экспонатов.

Уникальную коллекцию уже не спасти, но пожарные борются за сохранение хотя бы части исторического здания. Национальный музей Бразилии в Рио-де-Жанейро загорелся в воскресенье вечером, когда посетители и большинство сотрудников уже покинули учреждение. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям особняка, построенного два века назад. Значительная часть крыши обрушилась, передает ТАСС.

Президент страны Мишел Темер написал в «Твиттере», что это печальный день для всех бразильцев. Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний, приводит его слова BBC. Директор музея назвал случившееся культурной трагедией. Причина возгорания устанавливается. Известно, что персонал не раз жаловался на сокращение финансирование и ветшающее здание.

В Национальном музее среди прочего были выставлены предметы древнеегипетской культуры. Коллекции животных, минералов, мумий, индейской посуды, кости динозавра и самый древний скелет человека, найденный в Америке.