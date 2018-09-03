Польские следователи приступили к осмотру обломков самолёта президента страны Леха Качиньского

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, процедура проходит при участии российских следователей. Она подчеркнула, что у Москвы нет никаких сомнений в обстоятельствах и причинах авиакатастрофы, произошедшей 8 лет назад. К ней привели ошибочные действия экипажа, который не ушёл на запасной аэродром. Экспертиза также не подтвердила версию о взрыве на борту, сказала Петренко.

Фрагменты президентского Т-0154 все эти годы хранились в России. Дополнительный осмотр будет длиться до 7 сентября.

Ранее в Польше возобновили расследования обстоятельств гибели самолёта под Смоленском.