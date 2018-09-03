Польские следователи приступили к осмотру обломков самолёта президента страны Леха Качиньского
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, процедура проходит при участии российских следователей. Она подчеркнула, что у Москвы нет никаких сомнений в обстоятельствах и причинах авиакатастрофы, произошедшей 8 лет назад. К ней привели ошибочные действия экипажа, который не ушёл на запасной аэродром. Экспертиза также не подтвердила версию о взрыве на борту, сказала Петренко.
Фрагменты президентского Т-0154 все эти годы хранились в России. Дополнительный осмотр будет длиться до 7 сентября.
Ранее в Польше возобновили расследования обстоятельств гибели самолёта под Смоленском.
Комментарии7
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olegleon 03 сентября 2018 | 11:06
"в очередной раз осматривают"
или их не подпускали никогда к обломкам? ой, да. власть же в Польше сменилась. эти ещё не осматривали
pyco_mypucmo 03 сентября 2018 | 11:12
...у Москвы нет никаких сомнений в обстоятельствах и причинах авиакатастрофы...
Москва знает точно, что боинг над Донбассом сбил украинский Ан-2. Какие, нахер, сомнения?!.
tv_victim 03 сентября 2018 | 11:07
Т-0154 это новая модель Терминатора?
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 11:10
Если кремлежулики за эти годы замели все следы, то почему просто не отдадут полякам обломки их самолёта?
polba 03 сентября 2018 | 11:21
mikhail_spb_: Польские эксперты принимали участие в сборе обломков на месте крушения и в дальнейшем их исследовании. То есть никаких "годов для заметания следов" просто не было.
А не отдают потому, что на них вполне внезапно могут обнаружиться следы как "ноффичка" и дырки от пуль кровавой гэбни, добивающей бравых польских жовнежей.
neon999 03 сентября 2018 | 11:12
Полякам разрешили посмотреть на очередную порцию обломков под надзором российских следователей ?
Им хоть что-нибудь в конце концов передали для самостоятельного исследования ?
polba 03 сентября 2018 | 11:23
neon999: С какой радости? Приезжайте и исследуйте любыми способами. Это повсеместная практика.