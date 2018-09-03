Жертв террористических актов сегодня вспоминают в России
Памятные акции приурочены к 14-й годовщине нападения террористов на школу в Беслане.
В Москве памятные акции пройдут возле мест, где произошли самые громкие теракты. Кроме того, траурный митинг состоится у памятника жертвам нападения боевиков, который находится на Солянке.
Траурные мероприятия в Беслане идут с самого утра, рассказала «Эху Москвы» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиев.
В результате теракта в Беслане погибли более 300 человек, из них 186 детей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 03 сентября 2018 | 11:07
А Россия, которая Путин, никогда не вспоминает об этой трагедии.
Как и не помнит о других своих преступлениях.
sokal123 03 сентября 2018 | 11:12
danko1: Вспомним "рязанские учения" ,Гурьянова ,Каширку, Норд-Ост и многие другие, проведенные силовиками -палачами.
sandro_007 03 сентября 2018 | 11:13
Путину досталось тяжелое наследство от хаоса девяностых, но он справился.
testmeter 03 сентября 2018 | 11:18
sandro_007: "от хаоса девяностых, но он справился" ///
Справился, да... Возглавил хаос, довел его до полного абсурда и сделал его основой системы
prostovanya 03 сентября 2018 | 11:20
sandro_007: Это он сам так сказал?
А моджет, он наоборот - при таких ценах на нефть - просрал всё, что можно?
neon999 03 сентября 2018 | 11:17
Государство убивает своих граждан, а потом еще и пляшет на костях.