Жертв террористических актов сегодня вспоминают в России

Памятные акции приурочены к 14-й годовщине нападения террористов на школу в Беслане.

В Москве памятные акции пройдут возле мест, где произошли самые громкие теракты. Кроме того, траурный митинг состоится у памятника жертвам нападения боевиков, который находится на Солянке.

Траурные мероприятия в Беслане идут с самого утра, рассказала «Эху Москвы» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиев.

В результате теракта в Беслане погибли более 300 человек, из них 186 детей.