Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского
Причина в том, что они снабжены пометкой 18+, а старшекласснице исполнилось лишь 17 лет, пишет интернет издание «Новый день». Как рассказала сама ученица журналистам, от неё потребовали предъявить документы, а потом объяснили, что по закону детям такую литературу покупать нельзя. Безуспешными оказались и попытки купить сборники стихов в трёх магазинах города.
Между тем стихи всех трёх поэтов входят в школьную программу.
Комментарии24
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post_v 03 сентября 2018 | 10:36
то есть на уроке ОБЖ-НВП автомат разбирать-собирать можно, а Маяковского и Есенина в магазине купить нельзя?
и как после этого называть министра Васильеву?
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 10:46
post_v: Смехота и пошлость от нашей воровской власти!
amarnsky 03 сентября 2018 | 11:06
opiatnovyi63: Всегда это было в истории... Гениального Микелянжело даже поправляли для неразумных прихожан... В страшном суде все обнаженные фигура прикрыли тряпочками - и ничего.... Шедевр от этого не исчез...
post_v 03 сентября 2018 | 11:11
amarnsky:
=========
и еще про стихи
в стихотворении "Летний вечер" в сборнике стихов А. Блока, опубликованном издательством "Детская литература" в 1983 году, слово церковной тематики "ангел" было заменено на неопределенное местоимение "кто-то":
Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И кто-то поднял в высоту
Звезду зелёную одну
tvitov66 03 сентября 2018 | 10:53
post_v: кстати, надобно на учебник биологии, где тычинки с пестиками размножаются, тоже поставить +18
amarnsky 03 сентября 2018 | 11:02
tvitov66: Для школы значит должны быть специальные сборники - с вычеркнутыми местами - где всякие неподобающие вещи понаписаны...
vasyakirin 03 сентября 2018 | 10:37
Ничего, скоро вместо сборников- цитатники поэтов выйдут и не только поэтов........
post_v 03 сентября 2018 | 10:41
vasyakirin:
=========
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Автор: П. Д. Коган
Где почитать: Русская поэзия
timber_head 03 сентября 2018 | 10:46
vasyakirin: Да уж, помню я времена, когда в книжных ничего нельзя было купить кроме брошюрок со статьями-речами-отчетными докладами и прочими материалами съездов и пленумов. Сколько бумаги извели на эту макулатуру - ведь КАЖДЫЙ, начиная с уроков обществоведения, должен был их иметь в обязательном порядке.
zhrv 03 сентября 2018 | 10:41
- "Между тем стихи всех трёх поэтов входят в школьную программу."
Нужны комментарии? Думаю, нет!
Спасибо нашей власти за беспросветную заботу. Если бы не они, бегали бы сейчас школьники по майдану...
polba 03 сентября 2018 | 11:04
zhrv: Комментарии нужны обязательно. Дело в том, что в данные конкретные сборники вполне могут входить произведения данных авторов, содержащие обсценную лексику (мы прекрасно знаем, что все они ей грешили). И именно поэтому данные конкретные сборники помечены 18+. И в школьной программе этих сборников точно нету.
Ну а касаемо "школьницы", ищущей подобные издания, что хотелось бы знать кто поручил ей это сделать.
a_111111 03 сентября 2018 | 10:41
Ну разве можно детям стихи читать?! Не дай бог думать будут!
timber_head 03 сентября 2018 | 10:44
Страна маразма. И маразм этот крепчает изо дня в день. А учебник по биологии не запретили ещё? К слову, когда-то, лет десять назад, побывал я в школе приюта при Саввино-Сторожевском монастыре. Там предмета "биология" ни в каком виде вообще в расписании нет. Интересно, то что наши попы ходят лечиться к врачам они потом отмаливают, как грех?
alena01 03 сентября 2018 | 10:45
Скоро запылают костры из книг...
motooppic 03 сентября 2018 | 10:54
ну и что? Нам на эту новость демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
tverboul 03 сентября 2018 | 10:55
Оказывается, русские еще глупее, чем я думал.
s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 10:57
Им не нужны образованные и думающие. Они хотят превратить население в темных мракобесов, такими легче управлять...
eduard53 03 сентября 2018 | 10:57
Ну, конечно, поэзия - это же крайне убойно-вредная субстанция, не то что какие-нить безвредные тв-клизма или водка-сигареты и т.п.
andreyoo 03 сентября 2018 | 10:58
Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского
Причина в том, что они снабжены пометкой 18+...
-- Хм! А какое образование у эховского редактора?
Акцент в новости, что отказались продавать. А с этим-то как раз все понятно. Есть пометка 18+, продавать нельзя. И можно только порадоваться, что в магазинах Екатеринбурга строго соблюдают законы.
Сутью новости следовало бы сделать вопрос, почему эти сборники получили такую пометку.
come_on 03 сентября 2018 | 11:02
Вспомнить стыдно чему нас в свое время в школе на уроках литературы учили, все же было 18+.
eduard53 03 сентября 2018 | 11:02
Культбеспросвет ...
rom8883 03 сентября 2018 | 11:21
moisha_pid: Дайте адрес. К вам из органов приедут за нарушение закона.
timwlad90 03 сентября 2018 | 11:11
Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского
Причина в том, что они снабжены пометкой 18+, а старшекласснице исполнилось лишь 17 лет, пишет интернет издание «Новый день». Как рассказала сама ученица журналистам, от неё потребовали предъявить документы, а потом объяснили, что по закону детям такую литературу покупать нельзя. Безуспешными оказались и попытки купить сборники стихов в трёх магазинах города.
Между тем стихи всех трёх поэтов входят в школьную программу.
---------------
Ну вот,опять еврейская иудейская жидовская протестантская собачья хрень террористов.
Некоторые стихи есть в школьных программах.Но не сборники всего чего там на ум взбрело психопатам шизофреникам.
У Пушкина и понографические и матерные стишки есть,но их нет в школьных программах.
ИЛИ ЕСТЬ???!!!
rom8883 03 сентября 2018 | 11:23
timwlad90: "Дурачина ты, простофиля" - говорится в сказке о рыбаке и рыбке.