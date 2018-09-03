Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского

Причина в том, что они снабжены пометкой 18+, а старшекласснице исполнилось лишь 17 лет, пишет интернет издание «Новый день». Как рассказала сама ученица журналистам, от неё потребовали предъявить документы, а потом объяснили, что по закону детям такую литературу покупать нельзя. Безуспешными оказались и попытки купить сборники стихов в трёх магазинах города.

Между тем стихи всех трёх поэтов входят в школьную программу.