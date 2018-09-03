В Норвегии пропал соратник основатель Wikileaks Арьен Кампхёйс

Он находился в городе Будё на севере страны. У него был билет на рейс из Тронхейма. Запись об исчезновении эксперта по кибербезопасности появилась на странице Wikileaks в Твитере. В полиции подтвердили, что разыскивают Кампхёйса, передаёт Deutsche Welle. Однако там призывают воздержаться от спекуляций по поводу того, что с ним могло произойти.