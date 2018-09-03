В Норвегии пропал соратник основатель Wikileaks Арьен Кампхёйс
Он находился в городе Будё на севере страны. У него был билет на рейс из Тронхейма. Запись об исчезновении эксперта по кибербезопасности появилась на странице Wikileaks в Твитере. В полиции подтвердили, что разыскивают Кампхёйса, передаёт Deutsche Welle. Однако там призывают воздержаться от спекуляций по поводу того, что с ним могло произойти.
Комментарии3
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olegleon 03 сентября 2018 | 10:42
ну уж это на "российских хакеров" тяжело будет повесить
oksana63 03 сентября 2018 | 10:51
Чей соратник-то? Эх, говорите по-русски....
jblack2 03 сентября 2018 | 11:08
На многих соратников Wikileaks в Штатах уже наверно зарезервированы места в тюрьмах.