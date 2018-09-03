Президент Филиппин извинился за свои слова в адрес Барака Обамы

Родриго Дутерте сказал на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, что прощает экс-президента США за его высказывания в адрес политики филиппинских властей против наркоторговцев. Он также заметил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп – его большой друг. Они с ним «на одной волне».

Обама в бытность президентом критиковал Манилу за жёсткие методы борьбы с наркоторговлей. В ответ Дутерте 2 года назад назвал его «сукиным сыном».