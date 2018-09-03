Президент Филиппин извинился за свои слова в адрес Барака Обамы
Родриго Дутерте сказал на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, что прощает экс-президента США за его высказывания в адрес политики филиппинских властей против наркоторговцев. Он также заметил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп – его большой друг. Они с ним «на одной волне».
Обама в бытность президентом критиковал Манилу за жёсткие методы борьбы с наркоторговлей. В ответ Дутерте 2 года назад назвал его «сукиным сыном».
Комментарии6
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s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 10:38
что прощает экс-президента США за его высказывания в адрес политики филиппинских властей против наркоторговцев.
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На извинение не похоже... А что они с Трампом "на одной волне" - не поспоришь.
oksana63 03 сентября 2018 | 10:43
А где извинения, я не поняла? Опять подача новостей вызывает только гомерический смех.
prostovanya 03 сентября 2018 | 10:43
"Назвал его "сукиным сыном""...
Не иначе как с Пушкиным сравнил...
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 10:44
Хам и диктатор никогда не просит извинений..
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 10:48
А ироничный интеллектуал Обама классно ответил -
«Я не переоценивал бы значение этого эпизода»,
назвав дикаря с Филиппин «колоритным парнем».
motooppic 03 сентября 2018 | 10:52
Дутерте правильно Обаму назвал. только мягко очень. Мы, российские демократы, называем Обаму черной ******ой и тупым ********!