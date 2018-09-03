«Новая газета» открыла сбор пожертвований для продолжения своей работы

Как говорится на сайте издания, редакция является некоммерческой организацией и поэтому имеет право на подобный сбор средств. Таким образом читатели газеты смогут поддержать расследования, репортажи и культурные обозрения, которые публикует «Новая». В редакционном обращении говорится, что уже несколько раз газета оказывалась на грани закрытия. Несмотря на это, в нынешнем году она отметила своё 25-летие.