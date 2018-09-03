«Новая газета» открыла сбор пожертвований для продолжения своей работы
Как говорится на сайте издания, редакция является некоммерческой организацией и поэтому имеет право на подобный сбор средств. Таким образом читатели газеты смогут поддержать расследования, репортажи и культурные обозрения, которые публикует «Новая». В редакционном обращении говорится, что уже несколько раз газета оказывалась на грани закрытия. Несмотря на это, в нынешнем году она отметила своё 25-летие.
Комментарии14
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prostovanya 03 сентября 2018 | 10:39
Перед "Комсомольской правдой", например, проблема закрытия вряд-ли встанет при нынешнем государе, и недостатка в средствах испытывать не будут...
olegleon 03 сентября 2018 | 10:39
"Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема" (Остап Бендер)
motooppic 03 сентября 2018 | 10:44
какой баран такое дерьмо будет спонсировать? Смешно! пусть у своих западных спонсоров клянчат, им не привыкать!
hz6691 03 сентября 2018 | 11:18
motooppic: Баран не будет
venezianez49 03 сентября 2018 | 11:19
motooppic:
Что вы ?
На одном только Эхе таких баранов вполне достаточное количество, чтобы этот жёлтый листок протянул ещё пару лет (пока баранам не надоест, или пока их жаба не задушит).
tanber 03 сентября 2018 | 10:46
Новая газета- самая лучшая в РФ по освещению того что тут творится!
ukraminadozemljudobrjt 03 сентября 2018 | 10:50
бог подаст.
spbdweller 03 сентября 2018 | 10:54
Последнее антипутинское печатное издание. Печаль.
vlad_sabbath 03 сентября 2018 | 10:55
Портяночные тряпки ну просто сразу выносит на поверхность. Со 100%-ной точностью.
polba 03 сентября 2018 | 10:56
"-Ой, лишеньки!!! Ой, помогите, люди добрые!!! Сами мы не местные!!! Подайте на пропитание!!!..."(с)
cromwel 03 сентября 2018 | 11:00
Может там надо потрясти главреда за ноги, глядишь как у Гусева с МК миллиардов 30 высыпятся?
sim202_ 03 сентября 2018 | 11:13
Зато остальные так и ходят в портянках...
Вот поэтому и живем в помойке.
sim202_ 03 сентября 2018 | 11:13
Зато остальные так и ходят в портянках...
Вот поэтому и живем в помойке.
venezianez49 03 сентября 2018 | 11:14
"...оказывалась на грани закрытия..." (ох, поскорей бы !) .....................................................
Заграница им поможет.