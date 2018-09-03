Мотоциклист сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Москве
Это произошло накануне вечером на улице Косыгина. Погибши переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному перехода, рассказали агентству Москва в Главном Управлении МВД по столице. Пешеход скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
Комментарии9
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olegleon 03 сентября 2018 | 10:36
жалко, что в Москве нет электропроводов, которые можно подключить к светофору, который загорался бы при нажатии кнопки пешеходом. может быть у Собянина денег нет? ну так нашёл же миллиарды на бесплатный проезд, а на безопасность не находит?
vlad_sabbath 03 сентября 2018 | 10:48
olegleon: Есть такие светофоры, но их крайне мало.
А на улице Косыгина эти безбашенные мотоциклисты соревнуются в скорости (у них там "гнездо" на Смотровой).. ОЧЕНЬ опасное место.. (
tvitov66 03 сентября 2018 | 10:57
vlad_sabbath: хорошо что произошло вечером, а не ночью - никто не будет гнать напраслину на ночных волков
newl 03 сентября 2018 | 10:52
olegleon: такой переход на Косыгина есть, но в субботу светофор там не работал. Еще есть нерегулируемые.
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:01
olegleon: /жалко, что в Москве нет электропроводов, которые можно подключить к светофору ...
Жалко что нет мозгов ... на проклятом Западе давно стоят беспроводные датчики наличия людей около перехода. А в нашей сверхдержаве мы мечтаем хотя бы о проводах с кнопкой ...
polba 03 сентября 2018 | 11:15
tvitov66: Действительно, если бы у вас были мозги и немного любопытства, то вы бы знали, что светофоров снабженных кнопками в российских городах полным-полно. А так же то, что "беспроводные датчики" можно ставить исключительно на малых проездах со слабым движением (как это и делают например в Нидерландах), иначе движение автотранспорта будет практически блокировано.
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:21
polba: /иначе движение автотранспорта будет практически блокировано
Если вы не знаете что такое микроконтроллеры и ПО, то конечно ... В цивилизованных странах системы "умный дом" уже лет пять как не в новинку, а у нас далеко не все школы и мед.учреждения оборудованы ватерклозетами.
Не удивительно что на прошедшем мундиале самым ходовым товаром были кокошники - под ним можно ваще без мозгов
olegleon 03 сентября 2018 | 11:17
tvitov66: Вы видимо считаете, что Вы единственный, кто бывает "на проклятом Западе"? или Амстердам, Париж или Лондон не относятся к Западу?
ramen 03 сентября 2018 | 10:39
Возвращаемся к программе "Разбор полётов" Андрея Гава на ю-туб канале "В шлеме". Ну не смотрят его наши "ракетчики"...