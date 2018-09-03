Тюремное ведомство обнаружило 42 случая неправомерных действий своих сотрудников по отношению к заключённым
Все материалы переданы в следственные органы, сказал в интервью ТАСС зам.дирекора ФСИН Валерий Максименко. Речь идёт о превышении полномочий и унижении достоинства заключённых, добавил он. Причём проверки идут не только в Ярославской области, где вокруг колонии № 1 разгорелся скандал, но и в других регионах.
Комментарии6
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prostovanya 03 сентября 2018 | 10:34
Тюремное ведомство нашло 42 козла отпущения, которых не жалко наказать - уволить, посадить...
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 10:37
Гулаг необходимо ликвидировать.
А взамен создать цивилизованную систему тюрем, в которой не будут работать нынешние вертухаи, а только отбывать срок за пытки и избиения заключённых.
prostovanya 03 сентября 2018 | 10:41
mikhail_spb_: Так ведь КГБ и ГУЛАГ не разделимы, и покуда у власти государь "из ихних"...
ed10075 03 сентября 2018 | 10:47
Нарушение прав заключённых происходят по всей стране, во всех учреждениях ФСИН ежеминутно, систематически, всегда. Поэтому цифра 42 пусть остаётся на совести того, кто эту цифру придумал. У Реймера вообще все было идеально. Пока самого не посадили.
spbdweller 03 сентября 2018 | 10:50
Это когда видео появились они заметили, раньше - не знали.
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 11:12
Журналисты были чересчур тактичны или очень испуганы. В противном случае могли бы попросить зам. директора перечислить права заключённых на память. Он бы признался, что память перед интервью ему кто-то отшиб.