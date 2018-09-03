Тюремное ведомство обнаружило 42 случая неправомерных действий своих сотрудников по отношению к заключённым

Все материалы переданы в следственные органы, сказал в интервью ТАСС зам.дирекора ФСИН Валерий Максименко. Речь идёт о превышении полномочий и унижении достоинства заключённых, добавил он. Причём проверки идут не только в Ярославской области, где вокруг колонии № 1 разгорелся скандал, но и в других регионах.