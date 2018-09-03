РКК «Энергия» начала внутреннее расследование из-за халатности при производстве корабля «Союз»
Об этом агентству РИА «Новости» сообщил источник в компании. По его словам, причиной разгерметизации корабля, пристыкованного к МКС, стало отверстие во внутреннем корпусе, которое было просверленного ещё на Земле.
Утечку воздуха на станции заметили в минувший четверг. Однако тогда предположили, что микротрещина в корпусе спускаемого аппарата образовалась из-за попадания небольшого метеорита. Она не создавала угрозу возвращению корабля на Землю.
Комментарии27
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prostovanya 03 сентября 2018 | 10:32
Просверлили дырку в борту космического корабля - халатность. И расследование... М-да, интересная страна.
amarnsky 03 сентября 2018 | 10:43
prostovanya: А как расследовать ? Кто дырку проделал? Главного инженер скажет - не я... А кто? И найдут слесаря - а тот под пытками сознается,,,,
tvitov66 03 сентября 2018 | 10:44
prostovanya: надеюсь что найдут ту импортную дрель с импортным сверлом и строго накажут!
prostovanya 03 сентября 2018 | 10:46
tvitov66: Ага, сверло подкинут...
ostapbey 03 сентября 2018 | 10:46
tvitov66: небось сквозь эту дырку космонавты принимали вовнутрь земные напитки..
На тренировках. Даже.
merelymy 03 сентября 2018 | 11:09
Наш детский сад может предложить внутреннее расследование внутреннего расследования, имеются в наличии визитки Яроша и фото Порошенко.
dmitry35 03 сентября 2018 | 10:47
prostovanya: Ничего интересного. Должны были просверлить отверстие в одном месте, а просверлили в другом. Нарушение технологии - халатность.
noxepy_88 03 сентября 2018 | 10:34
Охренеть. Завтра найдут заложенную мину в корабле, и тоже, типа, "халатность".... Слов нет.
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 10:34
Очевидно, что это не халатность, а диверсия и вредительство.
Чекистам предстоят бессонные ночи, чтобы выявить и обезвредить банду вражеских диверсантов и вредителей!
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:10
mikhail_spb_: надеюсь что корабь со следователями СК,ФСБ, МЧС, ФСО, ФАПСИ, ПФР и ИМНС на борту посетит МКС в ближайшее время
putin_itogy 03 сентября 2018 | 10:36
Всё по той же причине, почему Каманин(или кто там..) не долетели до Америки,
на своём "Илье муромце"(или как там..)
Потому как слесарь совок, оставил дрель со сверлом, недосверлив дырку прямо в двигателе..))
А этот, "досверлил"...))
ss2020 03 сентября 2018 | 10:36
там ещё и сверло импортное...да тут...работы непочатый край для...ордена, медали, даже наградят пос...!)))
doxerom 03 сентября 2018 | 10:42
Это явная диверсия отягощенная экстремизмом. На лицо злой умысел, а то бери выше, желание провести теракт, уронить корабль на стены древнего Кремля, а может и на кабинет Самого.. Вот на что способны подлые наймиты за печеньки Госдепа. Встанем как один ... ну и так далее.
putin_itogy 03 сентября 2018 | 10:44
УРЖАТЬСЯ...!
В 21 веке, на КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, дырку(по словам дикторов на ТВ)
заделывают ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ, СССР..!!!
Из объяснения диктора на "Россия24": "пока утечка прекратилась, значительно, но нужно время, на ЗАСТЫВАНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, около суток..Потом, говорят специалисты, утечка прекратится полностью".
Занавес.
ЗЫ: давно бы попросили на Рублёвке, на какой нибудь стройке, современный немецкий, швейцарский, американский(или какой там) уплотнитель, герметик, или "жидкие гвозди" вконец..
И отправили бы на станцию, ближайшим "грузовиком"..
Паноптикм, *ля..
detul 03 сентября 2018 | 10:53
putin_itogy: В Вашей фразе чувствуется огромная ученость и знание предмета. Скажите, какой из современных "немецкий, швейцарский, американский(или какой там) уплотнитель, герметик, или "жидкие гвозди" вконец. " - не использует в качестве агента кислород или азот и не вспенивается в вакууме.
putin_itogy 03 сентября 2018 | 10:56
detul: Спросите, у кого-нибудь, в США, Европе.
Они вам дадут хороший герметик, который "не вспучится"..
matsuvi 03 сентября 2018 | 10:45
Ничего страшного, чопиком можно забить дырку.
spbdweller 03 сентября 2018 | 10:47
Дыры на путинской галере гораздо опаснее.
venezianez49 03 сентября 2018 | 10:47
"...которое было просверленного..." .....................................................................................
Мои поздравления редакции с новой блестящей победой над русским языком !
Так держать !
nikruchev 03 сентября 2018 | 10:51
Слесарю зарплату не заплатили, он и отомстил.
azatjan1 03 сентября 2018 | 10:51
Даю Рогозину бесплатный совет,-надо опрессовывать станцию на наличие утечек еще на земле.
curious69_ 03 сентября 2018 | 10:53
Эффективные менеджеры, на предприятиях с ГОСЗАКАЗАМИ уже давно многократным числом превышают количество НОРМАЛЬНЫХ технологов и рабочих... Отсюда и "дырки" в ненужных местах.
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 10:56
Халатность - это когда случайно. Случайно бросил
окурок и - пожар. Случайно положил нож на край
стола и его взял ребёнок, поранившись. А как можно
халатно-случайно просверлить отверстие?
zhrv 03 сентября 2018 | 10:59
СК уже готовит следователей, для проведения расследования на борту?
putin_itogy 03 сентября 2018 | 10:59
То "припой украли", то "контакты датчика Фобоса перепутали"..
Рогозин, путин, а может - хватит уже..?
Сразу, на "атомном двигателе",
заПУТИте ракетку, с "непредсказуемой траекторией"..
diadenka 03 сентября 2018 | 11:14
Ошибка была заложена изначально: космонавтов надо готовить не из лётчиков, а из подводников.
hz6691 03 сентября 2018 | 11:15
Иначе говоря, на земле герметичность не проверяли ...