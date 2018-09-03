РКК «Энергия» начала внутреннее расследование из-за халатности при производстве корабля «Союз»

Об этом агентству РИА «Новости» сообщил источник в компании. По его словам, причиной разгерметизации корабля, пристыкованного к МКС, стало отверстие во внутреннем корпусе, которое было просверленного ещё на Земле.

Утечку воздуха на станции заметили в минувший четверг. Однако тогда предположили, что микротрещина в корпусе спускаемого аппарата образовалась из-за попадания небольшого метеорита. Она не создавала угрозу возвращению корабля на Землю.