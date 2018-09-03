Подозреваемого в убийстве полицейского задержали в Москве

Преступление было совершено в ночь на понедельник на станции метро «Курская».

Предполагаемого убийцу в ближайшее время допросят следователи. В МВД пока не говорят, признает ли он свою вину. О личности подозреваемого также нет никакой информации. В ориентировки было сказано про мужчину кавказской или азиатской внешности, плотного телосложения, в синих джинсах, серой куртке и кепке. Фотографию подходящего под описание человека публикует портал Life. Злоумышленник, возможно, скрылся с места происшествия на поезде и попал в объектив камеры наблюдения в вагоне.

Сотрудника полиции, 23-летнего Андрея Райского обнаружили около полуночи в туалете на станции метро «Курская». За некоторое время до этого он провел туда пассажира, которого остановил для проверки документов. Тело обнаружил уборщик. Информация о похищении табельного оружия не подтвердилась.

Убитый полицейский собирался уволиться из органов внутренних дел. У него остались жена и сын.