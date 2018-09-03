Подозреваемого в убийстве полицейского задержали в Москве
Преступление было совершено в ночь на понедельник на станции метро «Курская».
Предполагаемого убийцу в ближайшее время допросят следователи. В МВД пока не говорят, признает ли он свою вину. О личности подозреваемого также нет никакой информации. В ориентировки было сказано про мужчину кавказской или азиатской внешности, плотного телосложения, в синих джинсах, серой куртке и кепке. Фотографию подходящего под описание человека публикует портал Life. Злоумышленник, возможно, скрылся с места происшествия на поезде и попал в объектив камеры наблюдения в вагоне.
Сотрудника полиции, 23-летнего Андрея Райского обнаружили около полуночи в туалете на станции метро «Курская». За некоторое время до этого он провел туда пассажира, которого остановил для проверки документов. Тело обнаружил уборщик. Информация о похищении табельного оружия не подтвердилась.
Убитый полицейский собирался уволиться из органов внутренних дел. У него остались жена и сын.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 10:11
Нужно категорически запретить мильтонам задерживать граждан для "проверки документов", которые граждане не обязаны носить с собой.
Очевидно, что мильтон повёл схваченного им человека в сортир, где нет камер, чтобы ограбить его.
Это обычное явление.
Необычным является лишь то, что жертва вдруг превратилась в убийцу.
belovnikita 03 сентября 2018 | 10:13
Обломилось у полицая денежки с граждан состричь))
fastttis 03 сентября 2018 | 11:13
А вопрос к менторуководству! Почему он один в ночное время? Почему без напарника, почему доставлен без досмотра? Народа не хватает? Так я уверен, что на постового 15 начальников и десять проверяющих, которые все в служебной книжке с проверками отметились.. они куда смотрели, они сами не готовы парами ночью службу нести, а не портки протирать.. на их совести смерть эта..
renza 03 сентября 2018 | 10:19
остановил для проверки документов и повел в туалет. одно это уже выглядит подозрительно. что он с ним в туалете собирался делать.
tag188 03 сентября 2018 | 10:31
renza: Просто в туалете нет камер видеонаблюдения.
timber_head 03 сентября 2018 | 10:32
Интересно, эти дураки хотя бы задумываются над тем, что "народная любовь" к ним такова, что я ни разу за последние годы не слышал ни одного доброго слова о "сотруднике, погибшем при исполнении"?
ZlajaPanda 03 сентября 2018 | 10:56
Мастерство заголовка, хе-хе. Кого убил подозреваемый полицейский?
ZlajaPanda 03 сентября 2018 | 10:59
Приветствую вас, мастера заголовков! Из вашего заголовочного творчества неясно, кого убил подозреваемый полицейский?
piterrr 03 сентября 2018 | 11:05
Настоящего героя нельзя задерживать..