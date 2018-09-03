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10:03, 03 сентября 2018

ООН готова будет содействовать восстановлению Сирии только после ухода Башара Асада

Об этом говорится в секретной директиве секретариата организации.

Для оказания помощи в восстановлении Сирии со стороны ООН в стране должна смениться власть – это главное условие, которое содержится в тексте секретной директивы. Кроме того, там говорится, что международная организация не собирается активно продвигать идею возвращения беженцев в Сирию, но готова поддерживать тех, кто вернется самостоятельно. Наконец, третье положение – отказ ООН в помощи сторонам, причастным к военным преступлениям или преступлениям против человечности.

По данным «Коммерсанта», эта директива была составлена в октябре прошлого года. Автором документа стал американский дипломат Джеффри Фелтман, который ранее занимал пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам.

Ранее о директиве ООН рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он возмутился тем, что вопрос о Сирии был решен секретно в обход Совета Безопасности, и обвинил западных партнеров в манипуляциях международной организацией.

Официальные представители ООН и ЮНЕСКО ранее отрицали, что им известно о существовании этой директивы.

Комментарии

20

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mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 10:06


Пока нацдилер пашет на галере, он не допустит смены режима своего дружка асада.

vilingrad 03 сентября 2018 | 10:15

mikhail_spb_: Все вокруг против плешивчика:)

serhio_25__ 03 сентября 2018 | 10:22

vilingrad: Кто все и против чего? США против помощи людям. Чему ты радуешься?
Параша начнет войну и твоя страна станет, как Сирия. И ООН не поможет тебе. Вот тогда порадуешься.

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 10:30

vilingrad: Наша власть всячески поддерживает сирийского людоеда , вот пусть Вождь и раскошеливает своих дружбанов типа Ролдугина

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serhio_25__ 03 сентября 2018 | 10:20

mikhail_spb_: "Автором документа стал американский дипломат Джеффри Фелтман, который ранее занимал пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам." - это не документ ООН, это не мнение ООН, это не намерение ООН, это США пытаются протолкнуть свои интересы. США плевать на людей, США интересуют только их мировое господство.

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 10:34

serhio_25__: В чём заключается в данном случае интерес США в мировом господстве? Не оказывать помощь антинародным режимам типа власти диктатора и палача Асада в Сирии?

serhio_25__ 03 сентября 2018 | 11:02

opiatnovyi63:А если хорошо подумать? Или троллям запрещено думать?
И помощь будет не Ассаду, а людям пострадавшим от войны.
Хочешь бороться с диктаторами, или бомбить Саудитов. Хотя одного ливийского диктатора уже победили, как там теперь в Ливии живётся?

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 11:07

serhio_25__: В Германии при Гитлере тоже жилось многим прекрасно, да и в скотском стойле тоже некоторым нравится.. Что касается Сирии, то гуманитарная помощь населению оказывается и будет оказываться как США , так и другими странами..

serhio_25__ 03 сентября 2018 | 11:12

opiatnovyi63: И причем тут Гитлер? И при Кеннеди в США жилось приковано и что? Сирия напала на другие государства и потом всем проиграла войну? Что за глупый пример у тебя?
США заблокировали гуманитарную мощь со стороны ООН и сами ее не оказывают. Ты опять какую-то глупость брякнул.

serhio_25__ 03 сентября 2018 | 11:14

serhio_25__: прекрасно жилось

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timwlad90 03 сентября 2018 | 10:56

mikhail_spb_: Пока нацдилер пашет на галере, он не допустит смены режима своего дружка асада.
-------------
Ну вообще то это два разных положения,когда Моисей вёл народ к горе Синай и совсем другое когда Моисей спускался с горы Синай после законодательных бесед с Богом.
Если лидер не вникает в социальное развитие общества в мировом масштабе,то получится горбачёвщина,где просто прогадали с поиском и с принятием решения не попав в мировое общественное социальное развитие и тем самым став жертвой более сильных.
И сейчас тоже самое,мировой тренд на отстаивании религиозной собственности,но не отстаивании персон во власти.

jblack2 03 сентября 2018 | 10:10

Не уверен, что у ООН есть средства на восстановление разорванной в клочья экономики и уничтоженной инфраструктуры Сирии.
Это не несколько колонн с медикаментами, мукой и рисом отправить...

ghrew 03 сентября 2018 | 10:23

jblack2: "несколько колонн"
мимо КПП, ночью...

olegleon 03 сентября 2018 | 10:11

"Официальные представители ООН и ЮНЕСКО ранее отрицали, что им известно о существовании этой директивы."

настамнет?

andreyoo 03 сентября 2018 | 10:14

Автором документа стал американский дипломат Джеффри Фелтман, который ...
-- Ну... в принципе логично. Американцы же не оставляют надежд сделать таки по-своему. А для этого придется бомбить.

ostapbey 03 сентября 2018 | 10:15

А если помощь сирийским беженцам отправлять из Каспийского моря военно космическими силами России??
Тут прямо из рук в руки с исключительной точностью. И без ооновских посредников .
Да и экономить можно на доставке авиационным транспортом. Да и морским даже..

vladimirgornitsky 03 сентября 2018 | 10:30

Нежелание давать деньги на поддержку правителя, который, цепляясь за власть, убил сотни тысяч своих сограждан, выглядит вполне естественным. Но, беда в том, что, если вспомнить истори региона, нет никаких оснований надеяться что новый правитель, какой бы лагерь он ни представлял, окажется лучше нынешнего.

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mitja_76 03 сентября 2018 | 10:34

Мне вот искренне интересно, никому из ватников вообще ни разу не приходила в голову предельно простая мысль, что руководитель государства (коим является Асад) В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ несет ответственность за то, что происходит в его стране?

andreyoo 03 сентября 2018 | 10:51

mitja_76: предельно простая мысль, что руководитель государства (коим является Асад) В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ несет ответственность за то, что происходит ...
---
О! Бесспорно! А то что американцы бомбили Белград виноват был Милошевич. И если завтра американцы разбомбят нахрен Дамаск виноват будет Асад. И только если русские разбомбят Киев виноваты буду русские.

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timwlad90 03 сентября 2018 | 10:50

ООН готова будет содействовать восстановлению Сирии только после ухода Башара Асада
Об этом говорится в секретной директиве секретариата организации.
-------------
Ну вот господа.ООН подержала Гитлера и исключила СССР из ЛИГИ наций за атаку на Ближневосточную Финляндию Финляндию Идлиб.
И так господа,дилемма,кинуть президента Асада и Индлиб,то один хрен Запад и Китай кинет Россию везде .
Начать отстаивать интересы президента Асада в Сирии ,ввязаться в Гражданскую войну на стороне Асада.
Как это может произойти и на Украине.
И так как и говорилось вам господа в правительстве России,интеллигенция России сдаст вас вместе с потрохами.
И так,правительству России выгодно сменить в Сирии коня на переправе отстаивая идею сирийской государственности подключив Российский Ислам и Православную Церковь так как началась религиозная война в Европе и на Ближнем Востоке.Светского мира не будет.Это и надо объяснить господину Асаду который не стал религиозным духовным лидером сирийского народа.
И так,надобен религиозный лидер Сирии,не светский хлыщ типа Макрона который обосрался со всех сторон так как дебил за которого учились деньги и как истинный иудейский протестантский выродок ищет виновных в окружающим мире.
И так,господин Асад обязан красиво уйти как и господин Порошенко.
Религиозная война за собственность и её передел началась и светским хлыщам во главе государств делать теперь не хрен.
Патриарх Кирилл говорил об этом о том ,что апокалипсис с горочки спустился.

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