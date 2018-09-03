ООН готова будет содействовать восстановлению Сирии только после ухода Башара Асада

Об этом говорится в секретной директиве секретариата организации.

Для оказания помощи в восстановлении Сирии со стороны ООН в стране должна смениться власть – это главное условие, которое содержится в тексте секретной директивы. Кроме того, там говорится, что международная организация не собирается активно продвигать идею возвращения беженцев в Сирию, но готова поддерживать тех, кто вернется самостоятельно. Наконец, третье положение – отказ ООН в помощи сторонам, причастным к военным преступлениям или преступлениям против человечности.

По данным «Коммерсанта», эта директива была составлена в октябре прошлого года. Автором документа стал американский дипломат Джеффри Фелтман, который ранее занимал пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам.

Ранее о директиве ООН рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он возмутился тем, что вопрос о Сирии был решен секретно в обход Совета Безопасности, и обвинил западных партнеров в манипуляциях международной организацией.

Официальные представители ООН и ЮНЕСКО ранее отрицали, что им известно о существовании этой директивы.