Поправки в закон о туристской деятельности вступают в силу в России

Ростуризм своим решением теперь сможет исключать туроператора из реестра, если компания не объявляет об остановке деятельности и при этом не выполняет обязательств перед клиентами. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Из клиентов «Натали Турс» около 30 тысяч человек сейчас не могут ни воспользоваться своим туром, ни вернуть деньги, добавила Ирина Тюрина.