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Эксклюзив Эха 10:02, 03 сентября 2018

Поправки в закон о туристской деятельности вступают в силу в России

Ростуризм своим решением теперь сможет исключать туроператора из реестра, если компания не объявляет об остановке деятельности и при этом не выполняет обязательств перед клиентами. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Из клиентов «Натали Турс» около 30 тысяч человек сейчас не могут ни воспользоваться своим туром, ни вернуть деньги, добавила Ирина Тюрина.

Комментарии

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olegleon 03 сентября 2018 | 10:06

а если владельцев и руководителей "Натали Турс" поместить в СИЗО на время расследования, то может деньги быстро вернут?

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