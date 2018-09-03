Российские операторы связи нашли способ частично компенсировать затраты на исполнение так называемого «закона Яровой»
Они будут предоставлять региональным компаниям услуги хранения данных, пишет «КоммерсантЪ». Правда, как отмечает газета, технология реализации требований закона пока остаётся неясной. Также не определены параметры предоставления таких услуг другим операторам. В свою очередь, небольшие компании опасаются завышения наценок.
С июля операторы обязаны в течение полугода хранить переговоры и текстовые сообщения своих пользователей, а интернет переписку – в течение 30 дней.
Комментарии3
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cattt 03 сентября 2018 | 10:04
Прогнулись перед гебней, а могли ВМЕСТЕ послать этот "закон" НА!
ramses333 03 сентября 2018 | 10:30
Надо потребовать, чтобы Яровая сама компенсировала издержки от принятия закона её имени. Пусть продаст свою коллекцию бриллиантов. На кой они ей? Баба Яга с бриллиантами в ушах не становится Василисой Прекрасной.
Константин Гоноровский 03 сентября 2018 | 10:42
Слушайте, ее же ни кто и ни когда не избирал в думу, она получила место можно сказать по наследству. Как можно брать таких в думу, гнать ее оттуда. Надо же, своими законами установила тотальную слежку за россиянами. Так не далеко и до тоталитарного режима. Таким политикам не должно находиться в высшей власти. Неужели нельзя ее отозвать? Пусть люди из ее избирательного округа отзовут ее. Такие политики отбирают наши свободы и ущемляют права. Из-за таких и подобных деятелей возможно в не далеком будущем потеряем право на пенсию.