Российские операторы связи нашли способ частично компенсировать затраты на исполнение так называемого «закона Яровой»

Они будут предоставлять региональным компаниям услуги хранения данных, пишет «КоммерсантЪ». Правда, как отмечает газета, технология реализации требований закона пока остаётся неясной. Также не определены параметры предоставления таких услуг другим операторам. В свою очередь, небольшие компании опасаются завышения наценок.

С июля операторы обязаны в течение полугода хранить переговоры и текстовые сообщения своих пользователей, а интернет переписку – в течение 30 дней.