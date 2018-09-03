Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу административный иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к Сергею Собянину
Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу административный иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к действующему градоначальнику Сергею Собянину. Об этом ранее в эфире «Эха Москвы» сказал сам Вадим Кумин.
Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Ранее Сергей Собянин отказался от участия в дебатах с другими кандидатами.
Комментарии1
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olegleon 03 сентября 2018 | 09:43
"Выборы состоятся "
хорошая шутка!