Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу административный иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к Сергею Собянину

Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу административный иск кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина к действующему градоначальнику Сергею Собянину. Об этом ранее в эфире «Эха Москвы» сказал сам Вадим Кумин.

Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Ранее Сергей Собянин отказался от участия в дебатах с другими кандидатами.