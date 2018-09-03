Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста
Опрос проводил «Левада Центр» до обращения Владимира Путина, в котором президент говорил о корректировке реформы. При этом пожилые люди, которых предстоящие изменения не затронут, менее склонны к участию в протестных акциях, выяснили социологи. По их данным, если бы референдум о повышении возраста выхода на пенсию состоялся в ближайшие выходные, то 77% выступили бы за сохранение нынешней ситуации, пишет РБК. Как отмечают сами авторы исследования, людей, которые готовы выйти на улицы, много, однако ощущается отсутствие лидеров.
Комментарии10
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mariupol1953 03 сентября 2018 | 09:36
На зачищенном политическом поле протеста не организовать,поздравляю вас,россияне.
igorrrpadlowitchs 03 сентября 2018 | 09:40
mariupol1953: "готовы протестовать"- но только на словах! А как дойдёт до дела, то попрячутся по подворотням!
vezdehod 03 сентября 2018 | 09:45
Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста
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Ага...При условии - если Власть согласует их протест. Нужно выходить стихийно м в Любое время - вот тогда и будет эффект.
olegleon 03 сентября 2018 | 09:40
"При этом пожилые люди, которых предстоящие изменения не затронут, менее склонны к участию в протестных акциях"
так им же власть пообещала по тысяче рублей. от халявных денег мало кто из пенсионеров отказывается
buzukin1907 03 сентября 2018 | 09:50
olegleon: Старшее поколение прекрасно понимает - обещать не значит жениться - это раз. Два - повышать будут не на тыщу в месяц каждый год, а на процент, хорошо еще если выше инфляции, да и то не всем - работающим пенсионерам хрен, а не индексация, значит, и тут копейку скоммуниздили, богатые и специальные пенсионеры станут еще богаче, ну а бедным нехер и привыкать к авокадо и чеддеру. Зато пенсионерам из депутатов - регулярная доплата до 75% скромного депутатского жалованья...
Дожали начальника кроты-финансисты, драные экономисты. Заговор налицо - и как бы чего не вышло, самое время начальнику сменить пропавшего было премьера, а то не дай бог - сдаст Россию как Ливию...
eduard53 03 сентября 2018 | 09:40
Да, даже если 100% россиян будут против, их безоружно-бесправное мнение
никак не потревожит вооружённую до зубов кагэбанду ...
tks 03 сентября 2018 | 09:43
И при этом больше половины мордорашек поддерживают Фюрера и одобряют посадки за репосты и лайки.
jblack2 03 сентября 2018 | 09:43
В пенсионной системы правила игры менялись не раз.
Вероятно, это одина из причин возмущений. Вспомните игры с накопительными 6 процентами.
Предлагали вкладывать в коммерческие фонды, проводили акцию "внеси 10000 руб., а государство удвоил твою сумму".
Что на выходе? Данная часть выплат заморожена (года с 2014 кажется).
Деятельность пенсионного фонда (дов) не прозрачна. У населения есть большие сомнения по поводу того, а не разворовывается ли часть их пенсионных накоплений?..
vitaminoz 03 сентября 2018 | 09:45
Вонючки, давайте, обзовите людей бендеровцами
democ 03 сентября 2018 | 09:46
Получается, что пожилым людям абсолютно наплевать на своих детей и внуков, которые будут "корячиться" до глубокой старости.