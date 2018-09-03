Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста

Опрос проводил «Левада Центр» до обращения Владимира Путина, в котором президент говорил о корректировке реформы. При этом пожилые люди, которых предстоящие изменения не затронут, менее склонны к участию в протестных акциях, выяснили социологи. По их данным, если бы референдум о повышении возраста выхода на пенсию состоялся в ближайшие выходные, то 77% выступили бы за сохранение нынешней ситуации, пишет РБК. Как отмечают сами авторы исследования, людей, которые готовы выйти на улицы, много, однако ощущается отсутствие лидеров.