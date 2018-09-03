Тела двух погибших обнаружили под обломками на месте взрыва на заводе в Нижегородской области
Таким образом общее число погибших достигло пяти человек, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу в здании, где утилизировали мины. После взрыва там вспыхнул пожар. Сообщалось, что несколько человек пострадали.
Комментарии1
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tvitov66 03 сентября 2018 | 09:46
После хлопка образовалось место взрыва, да еще и с трупами ... скреПОНОСненько!