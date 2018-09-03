Митинги памяти жертв терактов пройдут сегодня в Москве

Люди соберутся рядом с теми местами, где в прошлом произошли громкие террористические атаки, в том числе, на площади у театрального центра на Дубровке, в подземном переходе на Пушкинской площади, у гостиницы «Националь», на месте взорванных жилых домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе.

Днём на Солянке начнётся акция под названием «Без слов». В 13.05, когда 14 лет назад в бесланской школе взорвалась первая бомба, в небо запустят белые шары.