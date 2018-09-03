Еженедельная программа о Владимире Путине вышла на телеканале «Россия 1»
Передача «Москва. Кремль. Путин» полностью посвящена его работе и увлечениям.
В первом выпуске неоднократно упоминалось, что глава государства находится в превосходной физической форме. Так, журналист кремлевского пула Павел Зарубин, утверждал, что Путин постоянно выдерживает значительные физические нагрузки.
Также о крепком здоровье Путина говорил глава республики Тува Шолбан Кара-Оол и ведущий программы Владимир Соловьев.
Эксперты полагают, что появление такой программы объясняется падением рейтингов Владимира Путина, передает ВВС.
Комментарии32
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putin2018 03 сентября 2018 | 09:07
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 03 сентября 2018 | 09:09
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
_____ The end _____
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 09:15
andreykochnev: Страна в клоаке, а Вождь в ажуре?
tvitov66 03 сентября 2018 | 09:33
/В первом выпуске неоднократно упоминалось, что глава государства находится в превосходной физической форме.
Странно что на любой встрече за последние пару-тройку лет ему ВСЕ ПОГОЛОВНО желают здоровья ... как прям моему тестю, перед уходом в мир иной
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 09:38
opiatnovyi63: А вождь даже затанцевал уже, не
зная как и в чем себя ещё показать. Осталось
только штаны ещё снять...
igorrrpadlowitchs 03 сентября 2018 | 09:15
putin2018: в советское время была такая передача "Ребятам о зверятах" . Правда тут только про крысу, но всё- таки.
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 09:35
igorrrpadlowitchs: Про моль ещё можно. Сидят мама-моль и ее
маленький сын в шкафу и едят шубу. Сын спрашивает: «Мама,
можно я полетаю?» «Нет, лучше ешь шубу!»
«Жалко, а я вчера летал, мне так аплодировали!»
Вот и он уже совсем оторвался от реальности,
завравшись и зарвавшись.
tvitov66 03 сентября 2018 | 09:36
igorrrpadlowitchs: при таком спросе не понято почему программа еженедельная? Тут можно пятиминутку каждый час выпускать, а лучше перед каждым выпуском рекламы
borhudarov 03 сентября 2018 | 09:08
Совсем уже одурели? Не понимают, что это уже в минус? Кретины.
kalimator 03 сентября 2018 | 09:25
borhudarov: кошелькам пропагандонов - в плюс.
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 09:31
borhudarov: " Совсем уже одурели? Не понимают, что это уже в минус? "
это чисто "по-пасански" - смотрите и завидуйте, скоты, как живёт тот, кто вас гнобит и грабит - восхищайтесь правильно
ac_dc 03 сентября 2018 | 09:32
borhudarov: Очень интерестно - будут ли собщать рейтинг этой пирдачи?
dorin1987 03 сентября 2018 | 09:33
borhudarov: От чего же? Следите за руками: 1. Царек РФ ошибок не совершает. 2. РФ - вставшая с колен, великая, скрепанутая и ымперская ымперия. 3. Все это благодаря кому - царьку РФ. 4. Все плохое - происки врагов, которые завидуют вставшей с колен ымперии. 5. Значит, царек РФ все делает верно, и нужно сплотится вокруг него, что бы своими тушками прикрыть его от врагов во благо ымперии РФ.
Вуаля :)
blahovdav 03 сентября 2018 | 09:09
А видео тренировок с черенком не показали?? Ему пригодится...
weeta 03 сентября 2018 | 09:10
Кого-то интересует, как функционирует организм без мозга?
vlad2 03 сентября 2018 | 09:13
Урал-Сибирь-Алтай. И все пешком, пешком, пешком.
avk7874 03 сентября 2018 | 09:16
Еженедельная?Совсем одурели,только ежедневная, а лучше целый канал посвятить самому правдивому и человечному человеку.
shtirlitz77 03 сентября 2018 | 09:17
Опять: халва, халва, халва....
Эти пропагандоны, похоже, не слышали о законе обратной пропорциональности.
Чем больше они убеждают в "превосходной физической форме" ВВП, тем меньше в это верится.
nns33 03 сентября 2018 | 09:26
shtirlitz77: Доброе утро,Ирочка! Не понимаю,какое отношение имеет физич. форма к результату деятельности? Как можно совместить несовместимое,или условно совместимое ?
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 09:43
shtirlitz77: Точно! Совсем видно сдавать стал старик.
Ходит кое-как и физиономия бледная, искусственная,
улыбается натянуто, рожи какие-то корчит. Клоун.
lazich 03 сентября 2018 | 09:18
Культ личности формируют?
nns33 03 сентября 2018 | 09:19
Да хоть из инвалидного кресла пусть руководит. Главное ---результат : мир,развитие страны, в друзьях---развитые и процветающие страны,уровень жизни,развитие медицины,науки....
harra 03 сентября 2018 | 09:21
Передача «Москва. Кремль. Путин»...///
Назвали бы лучше - Good Morning, Vietnam
ly4_sveta 03 сентября 2018 | 09:28
О, Господи, этого параноидального идиота теперь
ещё и в отдельной еженедельной передаче начнут
пиарить? Уже 1000% культ личности!!!
Остаётся ждать только внезапного инсульта от
постоянных и значительных физических нагрузок.
Посмешище и убожество! Все уже плюются на этого
старого и облезлого нарцисса, который видно кирпичи
таскает или вагоны разгружает по ночам, нагружаясь и
надрываясь!?)))))
sergo_25_26 03 сентября 2018 | 09:28
Как я ждал этой новости. Но вот если бы ежедневная была.
cromwel 03 сентября 2018 | 09:29
Ну разумеется на России 1 вышла это пропагандисткая бяка.
student_ru_ru 03 сентября 2018 | 09:29
С точки зрения отсутствия заднего хода в коробке передач всё правильно. Только вперёд.
akula777 03 сентября 2018 | 09:33
А почему передача про Путина только еженедельная? Надо 24/7. Вот тогда будет всё замечательно. Открыл холодильник - там пусто, включил телевизор - там здоровый президент. Душа радуется, и никакой пищи больше и не надо.
nostradam 03 сентября 2018 | 09:35
Вампир напился крови и здоров.
Сергей Чернов 03 сентября 2018 | 09:36
Маски сорваны, Путину не верим, не верим этой Геббельской пропаганде.
dekadik 03 сентября 2018 | 09:36
Надо возвращать старпёров в былое состояние восхищенности, а то эта реформа выбила их из нужной колеи.
zhrv 03 сентября 2018 | 09:50
Народ должен знать о каждом выдохе мистера ПЖ !!!