Еженедельная программа о Владимире Путине вышла на телеканале «Россия 1»

Передача «Москва. Кремль. Путин» полностью посвящена его работе и увлечениям.

В первом выпуске неоднократно упоминалось, что глава государства находится в превосходной физической форме. Так, журналист кремлевского пула Павел Зарубин, утверждал, что Путин постоянно выдерживает значительные физические нагрузки.

Также о крепком здоровье Путина говорил глава республики Тува Шолбан Кара-Оол и ведущий программы Владимир Соловьев.

Эксперты полагают, что появление такой программы объясняется падением рейтингов Владимира Путина, передает ВВС.