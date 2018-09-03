В Рио-де-Жанейро полностью сгорел старейший в Бразилии Национальный музей

Пожар начался после закрытия. Смотрители, которые оставались в здании сумели выйти на улицу. Сообщается, что у музея обрушилась большая часть крыши.

В его коллекции находилось до 20 миллионов экспонатов. Это археологические артефакты, египетские и южно-американские мумии и древности, предметы быта и минералы. По предварительной информации, всё это утеряно в результате пожара.