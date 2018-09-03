В Мьянме журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы

Сотрудники агентства были признаны виновными в разглашении государственных секретов.

Двух сотрудников Reuters – Ва Лона и Сое Оо – признали виновными в сборе документов, которые касаются служб безопасности страны. В частности, в этих бумагах содержались детали передвижений армии и полиции, передает РБК. Журналисты работали над сюжетом о преследовании в Мьянме мусульман-рохинджа. Обвиняемые в ходе разбирательства заявили, что речь идет о провокации и документы им вручили сами сотрудники полиции.

Закон, по которому осудили журналистов, был принят в Мьянме еще во времена британского колониального владычества. Максимальный срок по нему составляет 14 лет.

Расследование, которое вели сотрудники Reuters, касалось событий годичной давности, когда силы безопасности страны начали операцию против рохинджа в ответ на серию нападений на опорные пункты полиции. По официальным данным, в столкновениях погибли больше 400 человек, но независимые источники называют цифру в несколько раз больше.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер уже назвал приговор журналистам «шагом назад для демократии» в Мьянме и призвал пересмотреть решение суда.