Группа польских экспертов начинает в Смоленске осмотр останков самолета бывшего президента Качиньского

Группа польских прокуроров и экспертов начинает сегодня в Смоленске осмотр останков самолета бывшего президента Леха Качиньского.

Самолет Ту-154М потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Все они погибли.