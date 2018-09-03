Группа польских экспертов начинает в Смоленске осмотр останков самолета бывшего президента Качиньского
Группа польских прокуроров и экспертов начинает сегодня в Смоленске осмотр останков самолета бывшего президента Леха Качиньского.
Самолет Ту-154М потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек. Все они погибли.
Комментарии5
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post_v 03 сентября 2018 | 09:04
в чем тут новость?
президент Польши хотя и летел на Ту-154, но это был ВОЕННЫЙ борт.
Именно поэтому, согласно международным договорам, МАК не имел никакого права заниматься расследованием катастрофы этого самолета, а Россия не имеет никакого права задерживать у себя обломки самолета.
luger_max_otto 03 сентября 2018 | 09:11
Новость в том, что путинский режим не возвращает Польше остатки самолета и с учетом имиджа этого режима- дело крайне подозрительно...
nelibermot20 03 сентября 2018 | 09:23
"Группа польских экспертов начинает "
Уже 12 раз начинает. Я календарь переверну.....
olegleon 03 сентября 2018 | 09:27
post_v: сам придумал?
disdai 03 сентября 2018 | 09:10
Преступления раскрываются по горячим следам.
А эсесерные 8 лет мурыжили поляков.
8 лет уничтожали улики.
Чего поляки спустя 8 лет хотят там обнаружить?
Наивные.
Маленькая ложь рождает большие подозрения.
Значит, было, что скрывать.