Оперативники задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская»
Его везут в отдел для следственных действий, говорят в МВД.
Накануне около полуночи сотрудник правоохранительных органов задержал в вестибюле станции подозрительного мужчину для проверки документов. Неизвестный выстрелил в полицейского и тот скончался на месте.
Комментарии4
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archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 09:12
@ сотрудник правоохранительных органов задержал в вестибюле станции подозрительного мужчину для проверки документов. Неизвестный выстрелил в полицейского и тот скончался на месте @
первая новость была, что полицая застрелили в туалете - что они там делали вдвоём?
выходит, что полицай задержал подозреваемого и пошёл с ним в туалет, чтобы сделать что?
irinakingsize1 03 сентября 2018 | 09:41
archibald_dandy_esquire: Ой там такое....
\\Известно лишь то, что на станции мужчину кавказской внешности пришлось задержать и сделать это пришлось полицейскому 4-го отдела УВД на московском метрополитене Андрею Райскому. После задержанному резко захотелось справить нужду и Райский повел его в туалет. Дальше хлопок. Уборщица прибежала на звук, ее с ног чуть не сбил неизвестный человек, а полицейский был на полу - убит выстрелом в голову. Сотруднику полиции было всего 23 года.\\
А видеокамер нет - думай что хошь... Не, так нельзя было...
cromwel 03 сентября 2018 | 09:32
В туалете хотел договориться о том, как расходиться будем. Видимо не договорились. Туалет на станции только служебный, затащить туда мог только мент.
zhrv 03 сентября 2018 | 09:48
- "...сотрудник задержал в вестибюле станции подозрительного мужчину для проверки документов. Неизвестный выстрелил в полицейского и тот скончался на месте."
Читаю, и кажется мне все это каким-то наркотическим бредом, все эти действия и формулировки:
- Почему "задержал", если ему было любопытно заглянуть в документы прохожего?
- А если документы - как документы себе, то чел со стволом пошел бы дальше?
- И что дают "проверки документов" в итоге, на данном примере?
Близким полицейского мои соболезнования! Но не тем и не там ему стоило заниматься.