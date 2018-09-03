В России сегодня вспоминают жертв терактов
14 лет назад начался штурм школы в Беслане, которую 1 сентября захватили террористы. Жертвами трагедии стали свыше 300 человек, больше половины из них дети.
Митинги, минуты памяти и тематические уроки пройдут сегодня в разных городах страны. Об акциях в подмосковье «Эху Москвы» рассказал главный советник постпредства Республики Сослан Фарниев.
Во дворе бесланской школы №1 сегодня будут показаны фильмы, посвящённые этой трагедии.
Комментарии3
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cromwel 03 сентября 2018 | 09:26
Надеюсь путин и собянин найдет время засветиться на этих мероприятиях?
noxepy_88 03 сентября 2018 | 09:27
Не понял! Разве это не Путин захватил? А Немцов с Хамакадой и Явлинским всех спасли? Явлинский потом еще книжку про это написал, "500 дней" называется. Даже!
timwlad90 03 сентября 2018 | 09:30
В России сегодня вспоминают жертв терактов
14 лет назад начался штурм школы в Беслане, которую 1 сентября захватили террористы. Жертвами трагедии стали свыше 300 человек, больше половины из них дети.
Митинги, минуты памяти и тематические уроки пройдут сегодня в разных городах страны. Об акциях в подмосковье «Эху Москвы» рассказал главный советник постпредства Республики Сослан Фарниев.
Во дворе бесланской школы №1 сегодня будут показаны фильмы, посвящённые этой трагедии.
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Но при этом с терроризмом пусть воюют другие.
Российская иудейская жидовская протестантская скулящая алчная диссидентская интеллигенция проливая крокодильи слёзы сама звала террористов в России чтобы как можно больше поубивать людей в России чтобы денег на социальное содержание не платить и наживаться на войне ,мародёрстве и насилии.
Так ,что господа,рабская покорность иудейскому еврейскому протестантскому терроризму не избавит от рабовладения,но загонит в лагеря смерти где протестанты иудеи жиды евреи диссиденты всех истребят чтобы не содержать.
Так что пока протестанты иудеи,жиды,евреи во власти страны и регионов,то террор против народа это естественное социальное общение в таком обществе.
Пример Восточная Германия где традиционно живут евреи,иудеи жиды протестанты и где постоянно происходила резня между кланами в выяснении кто главный рабовладелец ,пока под сапог империи не загоняли эти регионы.
Пример Чехия и Венгрия,которые и сейчас создают проблемы иудеи жиды евреи протестанты раздувая расизм освободившись из под имперского сапога .
Так что не хрен лить крокодиловы слёзы,один хрен скоро начнётся религиозная война за жизненное пространство так как жидов,евреев иудеев протестантов попрут из своих стран все экономические развитые страны где фашизм деньги правят всем,но не болтовня иудеев о благе коммунизма в еврейских тюрьмах.Это для России в самый раз,где всегда все блага обещают только живя в еврейской долговой кабале в системе ГУЛАГ.