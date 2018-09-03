В России сегодня вспоминают жертв терактов

14 лет назад начался штурм школы в Беслане, которую 1 сентября захватили террористы. Жертвами трагедии стали свыше 300 человек, больше половины из них дети.

Митинги, минуты памяти и тематические уроки пройдут сегодня в разных городах страны. Об акциях в подмосковье «Эху Москвы» рассказал главный советник постпредства Республики Сослан Фарниев.

Во дворе бесланской школы №1 сегодня будут показаны фильмы, посвящённые этой трагедии.