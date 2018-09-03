Киев обвиняет Россию в создании очередей на границе Крыма с Украиной

В украинской госпогранслужбе утверждают, что российская сторона делает это ради картинки туристического потока или нежелания работать. Пограничники Украины настаивают никаких причин для задержек нет. В среднем пропускной пункт Чонгар в сторону Крыма за сутки пересекает около 400 – 500 автомобилей.