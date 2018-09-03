Киев обвиняет Россию в создании очередей на границе Крыма с Украиной
В украинской госпогранслужбе утверждают, что российская сторона делает это ради картинки туристического потока или нежелания работать. Пограничники Украины настаивают никаких причин для задержек нет. В среднем пропускной пункт Чонгар в сторону Крыма за сутки пересекает около 400 – 500 автомобилей.
Комментарии12
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ukraminadozemljudobrjt 03 сентября 2018 | 08:49
Каклы же в Крым не ездят откуда очереди? Очередь нельзя создать никакими методами если туда никто не ездит.
xoxlodupa 03 сентября 2018 | 08:52
Какой Крым !? Свидомиты же бизвиз отримали !?)))
rus 03 сентября 2018 | 08:52
Люди бегут из бандеровской Украины, что следовало ожидать.
nanarovsky 03 сентября 2018 | 08:56
Киев обвиняет Россию в создании очередей на границе Крыма с Украиной
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Какой Крым? Все хохлы уже давно в Ниццу ездют, безвизже...
dorin1987 03 сентября 2018 | 09:35
_: _: /Какой Крым !?/.../Какой Крым? / - Как же все протухло в ольгино, они уже даже не парятся тупо копировать методичку.
olegleon 03 сентября 2018 | 08:58
"СССР обвинила Третий рейх в создании очередей на границе в 1942 году."
маразм? да. а вот "Украина обвинила ..." норма.
чудилы, Вы себе можете представить "очереди" на границе между "страной-агрессором" и страной, подвергшейся нападению? тут или отсутствует "страна-агрессор", или отсутствует мозг у тех, кто называет другую страну агрессором
timwlad90 03 сентября 2018 | 08:59
Киев обвиняет Россию в создании очередей на границе Крыма с Украиной
В украинской госпогранслужбе утверждают, что российская сторона делает это ради картинки туристического потока или нежелания работать. Пограничники Украины настаивают никаких причин для задержек нет. В среднем пропускной пункт Чонгар в сторону Крыма за сутки пересекает около 400 – 500 автомобилей.
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Ну это типичное протестантская иудейская еврейская жидобандеровская религиозная установка гадить всем и обвинять в этом других и террором добиваться своих целей..Это происходит и В Германии где на исторических территориях протестантсва иудеи ,евреи жидидобандеровцы устроили террор против конкурентов прибыфвающих мигрантов .Это в словетской армии называли "дедовщиной" и Израиль с ПалестинсккойИ уж тем более это делают если
kvam 03 сентября 2018 | 09:04
Утверждают?
Да они еще спасибо должны сказать, что российские погранцы таким образом издеваются над продажными хохлами, которым насрать на порошенковскую окраину, на бпндеровские задворки.)))
tttaaannne 03 сентября 2018 | 09:19
kvam: Московия в средневековье - убивает и ворует. Особенно московия любит ЧУЖИЕ земли!
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 09:05
упоминание об Украине - как красная тряпка для идиётов :) - спать не могут - "каклов" у себя под кроватью ищут -
ukraminadozemljudobrjt
xoxlodupa
nanarovsky
rus
olegleon
timwlad90
timwlad90 03 сентября 2018 | 09:15
Ну это типичное протестантская иудейская еврейская жидобандеровская религиозная установка гадить всем и обвинять в этом других и террором добиваться своих целей..И уж тем более это делают гадости всем чтобы террором порабощать когда за это США платит деньги и называют это пассионарной демократической деятельностью.
Так что,что на Украине,что на Востоке Германии и по всей Восточной Европе протестанты поддерживаемые США начинают свою пассионарную деятельность гадить всем любой ценой так как США за это ищё и деньги платит.
Так что средневековье возвращается в Европу с ростом противостояния Католичества,Православия,Протестантанизма ,Иудеев и Ислама за жизненное пространство.
Так что это рост расизма это не проблема Восточной Германии и Восточной Европы так как Брюссель,Берлин,Париж и Мадрид с Лондоном , и Вашингтон платили миллиарды протестантам диссидентам за террор в так называемом социалистическом имперском лагере и воспитали тем самым террористов которые теперь наученные западом как надо добиваться содержания не ничего не создавая,но всё разрушая и требуют содержание через террор.
Так что пусть господин президент Франции Макрон историю поучит и узнает Евросоюз как и СССР создала война.И не вина президента России Путина,что СССР и Евросоюз два детища Второй Мировой Войны созданные лагерями смерти и кровавыми диктатурами распадаются и тем более когда этому способствовал сам президент Макрон в протестанской конкурентной борьбе за своё выживание.
Так ,что пришла религиозная война в Европу и на Ближний Восток.
С Иудеями евреями протестующие против всех во власти другого и ожидать не стоило.
Будет война пока все не устанут.
estamp 03 сентября 2018 | 09:27
;-)))
Вообще сильно напоминает перекладывание с больной головы.
Типа не получилось сдержать поток своих туристов, дай зоть в очередях москалей обвиним.