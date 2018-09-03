"ООН сможет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в этой стране сменится власть"

Так говорится в секретной внутренней директиве Секретариата Организации, которая оказалась в распоряжении «Коммерсанта». Ранее об этом документе говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обвинил западных партнёров в манипуляциях международной структурой и требовал объяснить, почему подобные вопросы становятся предметом внутренних секретных документов. В ООН наличие такой директивы отрицали.