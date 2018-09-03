ООН сможет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в этой стране сменится власть
Так говорится в секретной внутренней директиве Секретариата Организации, которая оказалась в распоряжении «Коммерсанта». Ранее об этом документе говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обвинил западных партнёров в манипуляциях международной структурой и требовал объяснить, почему подобные вопросы становятся предметом внутренних секретных документов. В ООН наличие такой директивы отрицали.
Комментарии9
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perestarok 03 сентября 2018 | 08:51
"ООН сможет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в этой стране сменится власть"
Вмешательство во внутренние дела.
lisitsa1962 03 сентября 2018 | 09:10
perestarok: Вмешательство во внутренние дела.//---- То что не хотят давать денег тем кого считают бандитами - это вмешательство в о внутренние дела банды? О как интересно :)))
Не хотят содействовать -и не содействуют. Их право. И доказыввать никто никому ничего не должен
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 08:51
Ждём гневной пляски с камланиями Захаровой против протиного скреПоносной путляндии ООН.
dyme179 03 сентября 2018 | 09:08
aleks50: Будет...
sasass 03 сентября 2018 | 09:00
ООН уже полностью не на стороне России- это уже совсем плохо...
perestarok 03 сентября 2018 | 09:08
sasass: "ООН уже полностью не на стороне России- это уже совсем плохо..."
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
sadda 03 сентября 2018 | 09:02
Путин пусть восстанавливает, сэкономит как всегда на стариках и здравоохранении.
vedma2017 03 сентября 2018 | 09:29
sadda:
Так и будет. Правда, ничего, по крайней мере для граждан Сирии и России ни у кого из них не добавится, прирастут только триллионы у "ролдугиных".
prade 03 сентября 2018 | 09:30
Путин не даст сменить Асада. Поэтому война в Сирии будет продолжаться пока Путин поддерживает Асада. Путину не нужен мир в Сирии, ему нужен Асад в Сирии.