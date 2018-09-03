Американские военные составили список целей для возможного удара по Сирии
В первую очередь, туда вошли объекты, связанные с химическим оружием, передаёт телеканал CNN. Решение о таком ударе может быть принято довольно быстро, если режим Башара Асада вновь проведёт атаку с использованием отравляющих веществ, сказал источник телеканала в американской администрации.
О том, что США планируют такой удар, ранее говорили российские военные. По их словам, поводом должна стать провокация, организованная западными спецслужбами, с применением химического оружия.
Комментарии10
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olegleon 03 сентября 2018 | 08:52
сами хлор в Сирию доставили, сами применят, сами "в ответ" и удар нанесут
tvitov66 03 сентября 2018 | 08:58
olegleon: кроме неполживых данных объективного контроля и показаний испанского диспетчера Карлоса какие есть доказательства и пруфы?
olegleon 03 сентября 2018 | 09:34
tvitov66: нет никаких, кроме заявлений "Белых касок", что это Асад хлор применил. но ты же им веришь, даже не задумываясь над тем, зачем применять эту хрень тому, кто победил? сначала в Алеппо, который через неделю был освобождён, а потом в Думе, которая через 2 дня была окончательно освобождена.
tvitov66 03 сентября 2018 | 09:40
olegleon: я вообще верю только сухим цифрам. Например в октябре прошлого года (почти год назад) Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время российской военной операции в Сирии была освобождена территория в 503 тысячи 223 квадратных километра.
Площадь Сирии — около 185 тысяч квадратных километров, то есть примерно в 2,7 раза меньше территории, об освобождении которой рассказал министр обороны России.
Шойгу также утверждает, что за время российской операции были освобождены 998 населенных пунктов, уничтожены 948 тренировочных лагерей и полторы тысячи единиц военной техники террористов. Под контролем «Исламского государства», по словам российского министра, осталось не более 5% территории Сирии.
#такпобедим
lena_spb 03 сентября 2018 | 09:45
tvitov66: хорошо, давайте забудем о неполживых данных. И просто подумаем. Если кто-то заранее объявляет, что завтра вы совершите некий поступок, и всерьез готовится к тому, чтобы вас за этот поступок наказать - о чем это говорит? Либо этот кто-то очень хорошо осведомлен о ваших планах (лучше вас самих), либо возмездие грядет вне зависимости от ваших действий. В данном случае достаточно очевидно второе: никаких неполживых данных с американской стороны не обнародовано. Но удар возмездия уже предрешен - в него вложены средства. Коалиция хочет предотвратить разгром остатков оппозиции в Идлибе, и якобы готовящаяся хим атака - просто предлог
tvitov66 03 сентября 2018 | 09:52
lena_spb: намекаете на то что патриотка Бутина по студенческой визе имела контакты не только с членами республиканской партии США, но и членами НАТО, членами ЦРУ и членами Пентагона?
perestarok 03 сентября 2018 | 08:54
"Американские военные составили список целей для возможного удара по Сирии
В первую очередь, туда вошли объекты, связанные с химическим оружием"
Нет в Сирии таких объектов. Давно нет. А хлор Асад держит под подушкой.
prade 03 сентября 2018 | 09:33
perestarok: "хлор Асад держит под подушкой"
Значит под подушку Асада и будут бить томогавками.
vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 09:01
Да, да, да!
79 лет назад подлые американцы таким образом напали на Финляндию и на Польшу!
ivar1964 03 сентября 2018 | 09:28
Выглядит, как приглашение России к танцу: можете разместить там свои комплексы ПВО. И станцуем! И посмотрим, кто будет вести в танце.