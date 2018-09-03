"Американские военные составили список целей для возможного удара по Сирии

В первую очередь, туда вошли объекты, связанные с химическим оружием, передаёт телеканал CNN. Решение о таком ударе может быть принято довольно быстро, если режим Башара Асада вновь проведёт атаку с использованием отравляющих веществ, сказал источник телеканала в американской администрации.

О том, что США планируют такой удар, ранее говорили российские военные. По их словам, поводом должна стать провокация, организованная западными спецслужбами, с применением химического оружия.