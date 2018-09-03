В отставку ушел главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов

Руководство клуба уже её приняло, сообщил глава Чечни и почетный президент команды Рамзан Кадыров. «Ахмат» накануне победил на своем поле «Уфу» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 2:1. Теперь рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера, сказал Кадыров. После шести туров Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице с семью очками.