В Словакии причислили к лику блаженных девушку, убитую советским солдатом во время Второй мировой войны

16-летняя Анна Колесарова отказалась вступить в интимную связь с военнослужащим. Утверждается, что он застрелил её на глазах родных. Во время церемонии беатификации в городе Кошице представители католической церкви подчеркнули, что эта история заставляет задуматься об унижениях, которые претерпевают молодые женщины в современном мире.