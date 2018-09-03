В Словакии причислили к лику блаженных девушку, убитую советским солдатом во время Второй мировой войны
16-летняя Анна Колесарова отказалась вступить в интимную связь с военнослужащим. Утверждается, что он застрелил её на глазах родных. Во время церемонии беатификации в городе Кошице представители католической церкви подчеркнули, что эта история заставляет задуматься об унижениях, которые претерпевают молодые женщины в современном мире.
Комментарии15
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alex_melnikov Алексей Мельников 03 сентября 2018 | 08:37
Возмущенное заявление МИД России будет?
shicotus_live 03 сентября 2018 | 08:37
О как! Ну что же, ждём когда католическая церковь причислит к лику святых тысячи итальянок. изнасилованных и убитых американцами,и другими союзниками. Как пишут историки, особенно свирепствовали негры. марроканцы и еврейские бойцы Сопротивления.
arye_11 03 сентября 2018 | 08:55
shicotus_live:
О, как...!!!
В Италии "Еврейские бойцы Сопротивления"
Новое слово исторической науки.
Отец Шизотий.
А твой еврейский дед с какой стороны "Сопротивления" орудовал?
shicotus_live 03 сентября 2018 | 09:00
arye_11: То есть, ты хочешь сказать, что никакого еврейского Сопротивления не было, и твоих дедов просто тупо резали, как баранов? Мои то деды в РККА воевали.
arye_11 03 сентября 2018 | 09:10
shicotus_live:
Сопротивление, как собственное имя движения было во Франции, стране оккупированной.
В Италии, фашистской стране, были немногочисленные партизанские бригады и уж никаких особых еврейских бойцов в них не было.
А сказать я хочу(и то не в первый раз), что ты гнусная тварь и подонок.
Имея еврейского деда, не стоило бы тебе так весело и ржачно педалировать еврейскую тему.
shicotus_live 03 сентября 2018 | 09:19
arye_11: А что ты так петушишсь, трехчлен? То есть когда говорят об изнасилованных русскими, так это греет твою обрезанную душу, а когда вспоминают. что точно так же делали евреи. ты на анализы исходишь?
arye_11 03 сентября 2018 | 09:27
shicotus_live:
Видишь ли, Шизотий.
Когда говорят об "изнасилованных русскими", тому есть десятки тысяч документальных подтверждений, вплоть до супруги Канцлера Германии, Ханнелори Коль.
Когда говорят об "изнасилованных евреями", то ничего, кроме своей фантазии ты предъявить не можешь.
А поскольку репутация у тебя дешевого балабола и гремящей пустышки. то и засунь свои "свидетельства" себе же в анал.
З.Ы.
Всегда знал и говорил - если встречаешь паскуду, особо сладострастно обсасывающую "еврейскую тему", то с вероятностью 90% ищи у него припрятанные еврейские корни.
shicotus_live 03 сентября 2018 | 09:31
arye_11: А вот тебе, дураку, на погоны
"Впрочем, Мириам Гебхарт скромно умалчивает, кто преимущественно занимался насилием и мщением. Вот что писали солдаты Еврейской бригады из британской армии, а так же бывших «еврейских партизан»:
Писатель Ханох Бартов, о настроениях в Еврейской бригаде: «Немного: тысяча сгоревших домов. Пятьсот убитых. Сотни изнасилованных женщин ... Для этого мы здесь. Не ради свобод Рузвельта. Не ради Британской империи. Не ради Сталина. Мы здесь, чтобы отомстить за кровь. Одна дикая еврейская месть. Один раз, как татары. Как украинцы. Как немцы. Все мы, все хорошие прекраснодушные мальчики... Все мы войдем в один город и сожжем, улицу за улицей, дом за домом, немца за немцем. Почему только мы должны помнить Освенцим. Пусть и они запомнят один город, который мы уничтожим...»
Цивья Любеткин: «Мы знали только одно: если найдутся люди и если хватит сил, нужно только это: мстить! Нами владело не настроение строить, а только желание рушить, рушить что только можно, что только сможем!».
Аба Ковнер: «Разрушение было не вокруг нас. Оно было прежде всего внутри нас. Мы не представляли себе, что мы можем, и что мы имеем право, вернуться к жизни, приехать в Палестину, создать семьи, вставать утром на работу и этим свести счеты с немцами».
Паша Райхман (Ицхак Авидов), ровенский бандит: «Это вышло само. Мы сидели за стаканами, и вылетела эта идея, и вдруг она была не в воздухе, а на столе. Мы увидели, что эта идея объединяет нас всех. Все хотели отомстить». Кто-то предложил убить немцев миллионами, отравив питьевую воду в городах Германии.
Польдек Вассерман (Иегуда Маймон), рекетир из краковского гетто и будущий капитан второго ранга ВМС Израиля, присоединился к ОПГ «Накам» в Бухаресте в марте 1945-го: «Нашей идеологией было убить шесть миллионов в качестве мести еврейского народа немцам»
(Джон Сэк «Око за око: Нерассказанная история еврейской мести немцам в 1945 году» / John Sack, «Eye For An Eye — The Story of Jews Who Sought Revenge For the Holocaust»)
yuriykyvich 03 сентября 2018 | 09:04
shicotus_live: Действительно, если всех тех десятков тысяч девочек, девущек и женщин - полячек, немок, венгерок..., изеасилованных и многих из них потом убитых "Армией освободительницей" (Красной армией) объевлять мученицами, то сколько томов нужно будет издавать?
"Немок и полячек насиловали по-черному, а вот чешек почти не трогали" - из воспоминаний фронтовика.
shicotus_live 03 сентября 2018 | 09:24
yuriykyvich: МАССОВОЕ НАСИЛИЕ СОЮЗНИКОВ ВО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
Напомним, что в 2013 году вышла сенсационная книга «Что делают солдаты: секс и американские военные во Франции в годы Второй мировой войны» профессора Мэри Робертс из университета Винсконсина, которая в предисловии отметила: «Моя книга расстраивает старый миф об американских солдатах, которые, по всеобщему мнению, всегда вели себя хорошо. Американцы занимались сексом везде и со всеми, на ком была юбка».
Отправлявшимся на другой континент военнослужащим обещали «эротическое приключение», и именно эту «миссию» они выполняли с большим рвением. Ко всему прочему, для дискриминированных в США негров и африканских племен, европейское «приключение» стало способом «отомстить белым»...
shicotus_live 03 сентября 2018 | 09:29
«В мае 1944 года, Союзникам - силам «демократии и равенства» - наконец удалось захватить Монте Кассино (Monte Cassino), в центральной части Италии. В составе Союзников находились марокканские войска. Они были посредственными солдатами, зато им не было равных в убийствах пленных и в части изнасилования гражданского населения. В ночь, после завершения битвы за Монте Кассино, дивизия марокканских солдат — 12 000 марокканцев — снялись со своего лагеря и, как саранча, опустились на группу горных сел в окрестностях Монте Кассино. Они изнасиловали в этих сёлах всех женщин и девочек, которых им удалось найти, - их число оценивается в 3000 женщин, в возрасте от 11 до 86 лет. Они убили 800 мужчин-сельчан, пытавшихся защитить своих женщин. Некоторых женщин они насиловали до такой степени, что более 100 из них от этого погибли.
…Марокканские солдаты отбирали самых красивых девушек для группового изнасилования и длинные очереди темнокожих выстраивались перед каждой из них в ожидании своей очереди, в то время как другие марокканцы держали жертвы. Двух сестёр, 15 и 18 лет, насиловали свыше 200 марокканцев каждую. Одна из них скончалась, другая провела последние 53 года в психиатрической клинике. Марокканцы насиловали в сёлах и юношей». (Уильям Лютер Пирс, «Женщины Монте Кассино»)...
nanarovsky 03 сентября 2018 | 08:40
Хотят себя обелить. Выдумывая всякие сказки.
Из вики.
Свои отношения с Германией Словакия начала устанавливать сразу же после поражения Франции и 15 июня 1941 года присоединилась подписанием соответствующего пакта к странам Оси. Страна стала «единственным католическим государством в области господства национал-социализма». Несколько позже, благословляя солдат на войну с Россией, папский нунций заявил, что он рад сообщить Святому Отцу благую весть из образцового словацкого государства, истинно христианского, которое проводит в жизнь национальную программу под девизом: «За Бога и Нацию!»
raffal 03 сентября 2018 | 08:48
nanarovsky:
1. Потому, что Словакия после поражения Франции присоединились к Оси, нужно было в 1945 году убить 16-летнюю девушку, которой в 1941 году было 11 лет?
2. "Хотят себя обелить"
и пример с событиями после поражения Франции.
И.Сталин поздравил Гитлера телеграммой в день взятия Парижа, назвав "справедливой победой над французским империализмом".!
В.М.Молотов А.Гитлеру, 13 ноября 1940 года:
"Разгром Франции и других европейских государств стал возможен только благодаря помощи и поддержке СССР"
blahovdav 03 сентября 2018 | 08:53
nanarovsky: Хотят себя обелить. Выдумывая всякие сказки. \\\ Путлеровская свинка не расскажет подробнее мне историю про распятого мальца?? А может про 300 беременных русских женщин со вспоротыми животами в Славянске?? А может просветит про флаги со свачтиками у укропов?? что там еще придумала Рашка, чтобы обелить свои преступления??
alexun 03 сентября 2018 | 08:51
Два мира - два сортира! Это подтверждает теорию о множественности вселенных!