В Чечне пропал депортированный из Польши беженец Азамат Байдуев
Как правозащитник Ахмед Гисаев, в ночь на воскресенье Байдуева похитили из дома его родных в селе Шалажи около ста вооружённых людей. Сам Гисаев считает, что к этому причастны российские силовые структуры.
Байдуев получил политическое убежище в Польше более 10 лет назад. Однако в прошлом году его выслали в Россию после того, как его задержали в Бельгии по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как писал сайт «Кавказ реалии», эти подозрения не подтвердились.
Комментарии1
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olegleon 03 сентября 2018 | 08:43
если подозрения не подтвердились, то не депортировали бы.