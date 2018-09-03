В Чечне пропал депортированный из Польши беженец Азамат Байдуев

Как правозащитник Ахмед Гисаев, в ночь на воскресенье Байдуева похитили из дома его родных в селе Шалажи около ста вооружённых людей. Сам Гисаев считает, что к этому причастны российские силовые структуры.

Байдуев получил политическое убежище в Польше более 10 лет назад. Однако в прошлом году его выслали в Россию после того, как его задержали в Бельгии по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как писал сайт «Кавказ реалии», эти подозрения не подтвердились.