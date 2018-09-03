Двух журналистов агентства Reuters приговорили в Мьянме к 7 годам тюрьмы по обвинению в разглашении гостайны

Двух журналистов агентства Reuters приговорили в Мьянме к 7 годам тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Их задержали в конце прошлого года. Репортёры освещали широкий круг тем, в том числе, события вокруг мусульманской народности рохинджа.

Столкновения правительственных сил и боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» начались год назад на юго-западе страны. Главный редактор агентства Стивен Адлер назвал сегодняшний день, когда был вынесен приговор его сотрудникам, грустным для Мьянмы, журналистов Reuters и прессы по всему миру.