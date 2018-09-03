Спасатели обнаружили вертолёт Ми-8, который пропал накануне в Иркутской области

Воздушное судно авиакомпании «Ангара» разрушено. На месте крушения обнаружены тела трёх погибших пилотов, рассказали агентству ТАСС в экстренных службах.

По данным МЧС, вертолёт упал в ущелье к востоку от города Усть-Кут. На борту находились 3 человека. Вертолёт должен был забрать груз и пассажиров, а также совершить аэрофотосъёмку.