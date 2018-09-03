Спасатели обнаружили вертолёт Ми-8, который пропал накануне в Иркутской области
Воздушное судно авиакомпании «Ангара» разрушено. На месте крушения обнаружены тела трёх погибших пилотов, рассказали агентству ТАСС в экстренных службах.
По данным МЧС, вертолёт упал в ущелье к востоку от города Усть-Кут. На борту находились 3 человека. Вертолёт должен был забрать груз и пассажиров, а также совершить аэрофотосъёмку.
Комментарии2
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utax 03 сентября 2018 | 08:51
Птичкопад продолжается
kentukky 03 сентября 2018 | 09:07
Заметил, что большинство трагедий с вертолётами происходит в выходные дни...А вы говорите кризис - работают , не покладая рук!