Жертв терактов вспоминают сегодня в России
В городах пройдут митинги. Памятные акции, в школах организованы тематические уроки. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в память о трагических событиях в Беслане. 14 лет назад в этот день силовики начали штурм захваченной боевиками школы. В результате погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.
В Москве сегодня в 12.30 у монумента в память о жертвах трагедии в Беслане пройдёт траурный митинг.
Комментарии7
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cattt 03 сентября 2018 | 08:48
Да Эхо, по приказу Кадырова объявило траур по лугандонскому дурачку-бандиту.
korikov 03 сентября 2018 | 08:57
"14 лет назад в этот день силовики начали штурм захваченной боевиками школы. В результате погибли более 300 человек..."
14 лет прошло, а Эхо Москвы продолжает врать. Не верь своим глазам (есть полное видео начала штурма), а верь словам прорагандистской клоаки где утверждается, что 300 человек погибли в результате штурма.
Для тупых тварей: штурм начался не запланировано после взрыва. Сначала произошёл взрым, который обрушил часть стены, взорвалась смертница. Через проём стали выбигать заложники, а террористы открыли по ним огонь. Только после этого начался штурм.
Это важно. Это полностью меняет картину эховской пропаганды.
В 2004 году произошёл террористической акт с захватом заложников в Беслане. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, чеченский полевой командир.
А в 2002 году на Эхо Москвы была опубликована статья вот с такими словами:
"Боевики уже не в состоянии противостоять российским войскам лицом к лицу, однако они настроены во имя чеченской независимости..."
https://echo.msk.ru/inopress/432760-echo.html
Делайте выводы сами.
olenenok_zed 03 сентября 2018 | 08:59
korikov: или врет олененок Кролик. кому верить?
korikov 03 сентября 2018 | 09:04
olenenok_zed: включить мозг и найти видео штурма.
olenenok_zed 03 сентября 2018 | 09:12
korikov: нету в сети видео штурма )
korikov 03 сентября 2018 | 09:17
olenenok_zed: есть. На нём всё видно и слышно. Ищите.
olenenok_zed 03 сентября 2018 | 09:20
olenenok_zed:
12:55: К школе подъехала техника, сотрудники МЧС начинают эвакуацию тел[11].
13:05: В районе школы прогремели два мощных взрыва, началась интенсивная стрельба. В районе поднялись огромные клубы дыма. Правоохранительные органы выводят в безопасную зону всех, кто находится вблизи школы[10][11]. (с)
.
видишь, ты уже врешь получается. штурм начался после двух взрывов. как то сложно смертнице взорваться дважды.
произошли они аккурат в момент работы МЧС.
может врешь все таки ты, а не ЭХО? а силовики под шумок работы МЧС провели операцию?
как тебе такая версия