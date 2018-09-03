Жертв терактов вспоминают сегодня в России

В городах пройдут митинги. Памятные акции, в школах организованы тематические уроки. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в память о трагических событиях в Беслане. 14 лет назад в этот день силовики начали штурм захваченной боевиками школы. В результате погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

В Москве сегодня в 12.30 у монумента в память о жертвах трагедии в Беслане пройдёт траурный митинг.