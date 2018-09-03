Новая еженедельная передача о Владимире Путине появилась на российском телевидении

Программа «Москва. Кремль, Путин» на канале «Россия-1» полностью посвящена работе и досугу президента. В первом выпуске в воскресенье говорили о хорошей физической форме главы государства, напряжённом графике работы, его любви к детям и о телеобращении к россиянам по поводу пенсионной реформы.

Эксперты полагают, что появление такой программы объясняется падением рейтингов Владимира Путина, передает ВВС.