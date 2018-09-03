Норма сероводорода была превышена минувшей ночью на юго-востоке Москвы

По данным Мосэкомониторинга, наибольшая концентрация была зафиксирована в Жулебино — примерно в 2 раза. Ещё один «скачок» зарегистрирован в районе Кожухово. Станции в этих районах находятся в зоне влияния мусоросжигательного завода и Люберецких очистных сооружений, передаёт ТАСС. Последние раз превышение е нормы сероводорода фиксировалось в ночь на 27 августа.