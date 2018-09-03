Московские власти организовали беспрецедентную информационную кампания для повышения явки на выборах мэра, пишут «Ведомости». Как рассказал источник газеты в городском руководстве, мэрия в последние дни пытается показать как можно больше позитивных новостей. В частности, об открытии сразу семи станций метро, а также об предстоящем открытии медицинского центра международного уровня. Однако, пишет газета, скорей всего, явка окажется ниже, чем рассчитывают власти.