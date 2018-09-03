Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции «Курская»

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская». Его доставили в отдел для следственны действий, рассказали в МВД.

Убийство произошло около полуночи. Сотрудник отдела УВД на московском транспорте остановил в вестибюле станции подозрительного мужчину для проверки документов. Злоумышленник попросил разрешения сходить в туалет. Когда работник МВД зашёл вслед за ним, неизвестный застрелил полицейского. Рассказал источник агентства ТАСС.