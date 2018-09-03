Два корреспондента «Рейтер» приговорены судом Мьянмы к семи годам тюремного заключения

Как передают местные СМИ, они признаны виновными в нарушении закона о гостайне и приговорены к семи годам тюрьмы каждый. Журналисты, граждане Мьянмы, были арестованы в декабре прошлого года по подозрению в разглашении в своих сообщениях государственных секретов, касающихся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа.