Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит иск о снятии Сергея Собянина с выборов мэра Москвы

С иском в суд обратился коммунист Вадим Кумин, также баллотирующийся на пост столичного градоначальника.

Сергей Собянин злоупотребляет должностными полномочиями, чем нарушает принцип равенства кандидатов. В частности подконтрольные городу ресурсы ведут прямую агитацию в пользу действующего мэра, благодаря чему он постоянно находиться в информационном поле, утверждает Вадим Кумин. Упоминаемость Собянина выше, чем у других кандидатов по меньшей мере в десять раз, подсчитали в аналитической службе КПРФ. По этой причине партия и обратилась в суд, требуя снять Собянина с выборов.

Ранее Мосгорсуд отказался принять иск к рассмотрению, затребовав оригиналы или заверенные копии выпусков почти 50 газет, которые коммунисты хотели использовать в качестве доказательной базы. В партии сообщили, что это обошлось бы им в 600 тысяч рублей, поэтому пришлось сократить объем доказательств. В избирательном штабе Собянина претензии Кумина считают необоснованными и готовы в суде отстаивать отсутствие нарушений в избирательной кампании кандидата.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Всего в них участвует 5 кандидатов, хотя изначально о намерении баллотироваться заявляли более 30 человек, но им не удалось собрать необходимые документы и пройти муниципальный фильтр