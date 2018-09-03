Акции памяти жертв терроризма пройдут сегодня в Москве

3 сентября в школе Беслана погибли более 300 человек.

Митинг «Без слов» проведут у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане» на площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках. Люди там соберутся в 12.30. В память о детях и взрослых, погибших в Беслане 14 лет назад, участники акции выпустят в небо белые шары. Произойдет это в 13.05, когда в спортзале сдетонировала первая бомба. В день, когда вспоминают жертв терроризма, митинги организуют во всех местах, где в Москве в разные годы случались страшные теракты. В полдень акции памяти начнутся на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали в заложниках артистов и зрителей мюзикла Норд-Ост. Люди соберутся вспомнить погибших на месте взрывов дома на улице Гурьянова и у станции метро «Рижская». Акции памяти проведут в вестибюлях станций метро «Парк культуры», «Лубянка», «Автозаводская», в подземном переходе на Пушкинской площади.

Акции в память о жертвах терактов согласованы с властями.