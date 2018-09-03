Неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская» в Москве

Через несколько часов подозреваемого удалось задержать.

Кровавый инцидент на «Курской» произошел сегодня около полуночи. По данным Telegram-канала Mash, 23-летний полицейский Андрей Райский был убит после того, как остановил подозрительного мужчину для проверки документов. Во время разговора тот отпросился в туалет, и уже там набросился на полицейского, выхватил у него пистолет и дважды выстрелил ему в голову. Райский погиб на месте, а преступник скрылся с его табельным оружием. По данным ТАСС, он все же выбросил пистолет на месте преступления. Полиция опубликовала приметы подозреваемого – это мужчина кавказской или азиатской внешности, средних лет и плотного телосложения.

Утром в МВД отчитались о поимке подозреваемого – как сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства Ирина Волк, сейчас его везут в отделение полиции для проведения следственных действий.

По данным Mash, с места убийства подозреваемый уехал на поезде.