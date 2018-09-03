Неизвестный застрелил полицейского на станции метро «Курская» в Москве
Через несколько часов подозреваемого удалось задержать.
Кровавый инцидент на «Курской» произошел сегодня около полуночи. По данным Telegram-канала Mash, 23-летний полицейский Андрей Райский был убит после того, как остановил подозрительного мужчину для проверки документов. Во время разговора тот отпросился в туалет, и уже там набросился на полицейского, выхватил у него пистолет и дважды выстрелил ему в голову. Райский погиб на месте, а преступник скрылся с его табельным оружием. По данным ТАСС, он все же выбросил пистолет на месте преступления. Полиция опубликовала приметы подозреваемого – это мужчина кавказской или азиатской внешности, средних лет и плотного телосложения.
Утром в МВД отчитались о поимке подозреваемого – как сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства Ирина Волк, сейчас его везут в отделение полиции для проведения следственных действий.
По данным Mash, с места убийства подозреваемый уехал на поезде.
Комментарии3
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ramen 03 сентября 2018 | 08:07
"...Ищут пожарные, ищет милиция..." И заметьте. преступник не лайки ставил и не странички постил, а был обычным южанским уголовником... Возможно, НАСТОЯЩИМ игиловским террористом. И у полиционера смог его же собственный ствол забрать и из него же застрелить. Профессионалы...
ramen 03 сентября 2018 | 08:10
ramen: Мне вот другое интересно... Вчера по всей Москве целый день стояла масса милицейских машин - от ДПС до ППС. На каждом углу, особенно по Новому Арбату и вообще в центре. Цель? Ждали этого парня? А случилось в... метро...
ramen 03 сентября 2018 | 08:17
ramen: И ведь, обратите внимание, нужно не просто как-то предварительно завалить сотрудника, нужно открыть его кобуру, вытащить ПМ или что там у него было, передернуть затвор, произвести выстрел. А на другом человеке это немало времени нужно. Это не у себя из кобуры выдернуть. А сотрудник же не один там... Это человек как-то неплохо подготовленный или? ЧТО на самом деле происходило в комнате полиции?