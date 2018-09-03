Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» задержан — МВД
Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве постового полицейского, которое произошло ночью на станции метро «Курская»
Московского метрополитена. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Комментарии3
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olban82 03 сентября 2018 | 07:58
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