"Презентация первого московского электробуса закончилась неудачей"

Он успел проехать три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе мэра Москвы, и уехал в парк. Об этом «Эху» рассказал общественный деятель Максим Кац.

По некоторой информации, электробусы не успели собрать до конца из-за задержек запчастей иностранными поставщиками.