Презентация первого московского электробуса закончилась неудачей
Он успел проехать три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе мэра Москвы, и уехал в парк. Об этом «Эху» рассказал общественный деятель Максим Кац.
По некоторой информации, электробусы не успели собрать до конца из-за задержек запчастей иностранными поставщиками.
Комментарии17
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lager23 03 сентября 2018 | 07:36
Встали с колен...ничего не можем!
barsuchok 03 сентября 2018 | 07:40
Смешно!
zztop1960 03 сентября 2018 | 07:49
lager23: Попытались встать с колен , а оказалось что ноги ампутированы
aisterh 03 сентября 2018 | 07:39
Купили бы прост автобусы у немцев готовые. Нет блин нужно чтоб была своя "ромашка" или "тюфячок". С шильдиком
vilingrad 03 сентября 2018 | 07:42
Он оказался последним
vasilevich58 03 сентября 2018 | 07:45
....и МЭР 20 минут тоскливо ждал на остановке следующий переполненный троллейбус!
largo1122 03 сентября 2018 | 07:59
vasilevich58: а чо так рьяно это существо так лезет на 2 срок? Могут ведь любого другого назначить, ничего не изменится, зато негатив немного снизят
encopresis 03 сентября 2018 | 07:54
Опять англичанка с обамкой насрали нам в штаны! А где же наша славная электротехническая промышленность?
oleg_andreevich 03 сентября 2018 | 07:56
Они же все говорят, что при Собянине стало приятно гулять по Москве пешком. Вот, пусть гуляют.
w49 03 сентября 2018 | 08:00
Печально.
А я то уж подумал... вот он, прорыв! ))))))))))))))))))
provincial49 03 сентября 2018 | 08:02
Опять эти мерзкие иностранцы виноваты, не поставили, гады, комплектующие. Российского производства, поди, только табличка с номером маршрута?
sasass 03 сентября 2018 | 08:03
Мозги и руки отсохли у обездоленного народа - ничего уже делать не умеют...
perestarok 03 сентября 2018 | 08:07
sasass: "ничего уже делать не умеют..."
Последние 100 лет государство отбивает руки тем, кто что-то умеет делать.
perestarok 03 сентября 2018 | 08:04
"Презентация первого московского электробуса закончилась неудачей"
Эту радостную новость Эхо будет печатать весь сентябрь.
sharko_2 03 сентября 2018 | 08:06
Вместо непоставленных сидений пассажиры принесли с собой табуретки.
benin_papa__ 03 сентября 2018 | 08:09
Ну, это нормально. Целых три остановки проехали. К 22 веку аккурат до ума доведут.
Тут концерн "Калашников" давеча выставил электрокар "убийца Теслы".
За "Теслу" не скажу, но сам я чуть со страху и впрямь не помер...
natalia2108 03 сентября 2018 | 08:19
Зато Собянин научился в центре Москвы квартиры строить по 400 кв.м и больше для жуликов и воров.