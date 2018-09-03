Макрон: Владимир Путин мечтает о «демонтаже» единого Европейского союза
В этом уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVT Макрон признался, что уважает Путина как лидера, но отметил, что Россия не является образцом в области соблюдения прав человека
Комментарии7
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mr_samgin 03 сентября 2018 | 07:46
А Макрон мечтает о старушках и мужиках.
Или Макрон мечтает взять реванш за Наполеона?
glotov 03 сентября 2018 | 08:04
mr_samgin: Это означает, что Макроша сам бы этот злосчастный ЕС послал куда подальше.
novyrusich 03 сентября 2018 | 08:18
glotov: Какая дешевка все эти портянки, злобствуют на сайте даже не вникая в смысл новости.
Портянок набирают из идиотов для дешевизны, ведь Пригожин прижимист, это всем известно, или простто власти дискредитировать, представляя их сторонников полными идиотами.
piter_ug 03 сентября 2018 | 07:54
//мечтает //
Если это так, то можно констатировать, что жизнь он проживет зря.
chapter_2 03 сентября 2018 | 08:08
piter_ug: В.Путин не только мечтает о «демонтаже» единого Европейского союза, но и много делает с этой целью... Пустые хлопоты...
sharko_2 03 сентября 2018 | 07:59
В основном, соблюдает,, конечно, всенепременно. Каждый день.. Ну, бывают перерывы, подумаешь...
sasass 03 сентября 2018 | 08:06
Чтобы править страной соблюдая права человека - надо быть мудром правителем...