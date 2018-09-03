Явка на выборах мэра Москвы 9 сентября составит около 32%
Такой прогноз дает ВЦИОМ. Среди кандидатов, претендующих на пост столичного градоначальника, лидером является действующий мэр Сергей Собянин. Его прогнозный рейтинг вырос почти до 70 %. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, 10 — 13%. Остальные кандидаты свои позиции снизили.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 03 сентября 2018 | 07:34
Откуда вы знаете про 32 процента? Сколько надо столько и нарисуют.
sarbus 03 сентября 2018 | 07:57
А пусть выборы ВЦИОМ проводит, а мы дома посидим. Расскажет потом,кто и с каким счётом...
piter_ug 03 сентября 2018 | 08:06
//около 32%//
Логично, по данным статистики в Москве приблизительно 30% лиц старше 55 лет.
А более молодые на «выборы» практически не ходят.
lager23 03 сентября 2018 | 08:18
piter_ug: в чём логика, если на выборы нет смысла идти ...разве что в случае деменции!