Вертолет со  спасателями на  борту приземлился в 1 км от места падения вертолета Ми-8 в  Иркутской области

Как передает Интерфакс, вертолет упал в труднодоступном месте, в ущелье. Спасатели будут добираться до него пешком минимум час. Воздушное судно сильно разрушено, судьба экипажа неизвестна. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем из трех человек вылетел на аэрофотосъемку из Усть-Кута в воскресение и сутки не выходил на связь. Место падения вертолета было обнаружено сегодня утром в 290 км к востоку от Усть-Кута.