Главный битломан России Николай Васин скончался в Петербурге

Основатель музея группы The Beatles упал с третьего этажа торгового центра.

О смерти Николая Васина сообщили его соратники в фейсбуке. «Мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону» – написал на своей страничке друг битломана Николай Барабанов. Васин, как пишет портал Фонтанка.ру, скончался после того, как упал с третьего этажа торгового центра «Галерея». Судя по всему, мужчина перевалился через перила и умер от полученных травм ещё до приезда скорой. Васин известен тем, что получил первый членский билет ленинградского рок-клуба и создал «Храм любви, мира и музыки Джона Леннона» в центре Петербурга. Также Васин – автор книги «Рок на русских костях» и единственный в России человек, который переписывался с Ленноном.



ОВасину было 73 года. О дате и месте похорон будет сообщено позже.