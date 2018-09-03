В Дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина

На публичных слушаниях в мэрии за это проголосовали 28 человек из 30-ти. По словам сторонников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия.

Член правления международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов считает «полным безобразием» возвращать имя человека, который совершил массовые преступления, в том числе и против народа Дагестана.

Олег Орлов надеется, что республиканские власти вмешаются и предотвратят переименование улицы.