В Дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина
На публичных слушаниях в мэрии за это проголосовали 28 человек из 30-ти. По словам сторонников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия.
Член правления международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов считает «полным безобразием» возвращать имя человека, который совершил массовые преступления, в том числе и против народа Дагестана.
Олег Орлов надеется, что республиканские власти вмешаются и предотвратят переименование улицы.
Комментарии7
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malorus_kiev152 03 сентября 2018 | 07:21
Ахаха, ебать либерастов, ебать!
vasilevich58 03 сентября 2018 | 07:41
"Гордые горцы" могут на поверку оказаться стадом баранов, лижущих ноги убийце своих предков!
Идут бараны,
Бьют в барабаны!
А барабаны
Из шкуры баранов!
echomazy__etnopomoyka 03 сентября 2018 | 07:38
Если это случится, то надо согнать российскую жидобандеру со всей страны и поселить её на этой улице, предварительно построив для неё удобные бараки.
michael_zagorsk 03 сентября 2018 | 07:55
Всё, приехали. Вскорости восстановят памятник Феликсу и переименуют площадь и станцию метро взад. И как это до сих пор не сделали?
buzukin1907 03 сентября 2018 | 08:01
С Днем Победы над Японией! На медали - профиль Сталина. Ну и куда вы этот факт денете?
michael_zagorsk 03 сентября 2018 | 08:11
buzukin1907: С Днем Победы над Японией! На медали - профиль Сталина. Ну и куда вы этот факт денете?
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Гитлер - законно избранный канцлер. И куда вы этот факт денете? Не надо словоблудием заниматься.
a045 03 сентября 2018 | 08:14
Это потрясающе: из 30 человек - 28 сторонников палача.